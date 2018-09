"La verdad que me sorprendió. En mayo viajé para allá y fuimos a caminar, por una playita cercana a Shiva, que es donde él está viviendo. Me miraba y no me decía nada, porque es de esas personas que le cuesta expresar sus sentimientos, hasta que de repente me dice ¿te querés casar conmigo?", recordó la conductora de Maratón 2018, el ciclo que va de lunes a viernes de 13 a 14 hs por la TV Pública.