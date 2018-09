"¿Sabés por qué es difícil? Porque hay un momento en la vida de uno que si se queda agarrado de lo que a uno le duele del otro no crece y no avanza. Yo creo que las cosas que me han dolido te las he dicho, incluso se han enterado todo el mundo, porque vos siempre fuiste de mostrar nuestros problemas en la tele, y ahí se sabe las veces que me enojé con vos, las veces que no, y por supuesto en privado muchas más", respondió la protagonista de Alanis.