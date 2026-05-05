Colombia

Colombia “podría enfrentar mayores dificultades”: hay alerta por subida de precios que se vienen en los próximos meses

Laura Moisá, codirectora del Banco de la República, dijo que es necesario hacer una evaluación integral de las condiciones actuales económicas actuales, buscando evitar que el cumplimiento de la meta de inflación implique costos sociales más altos

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En 2026, el Banco de la República subió 200 puntos básicos a la tasa de interés - crédito John Vizcaíno/Reuters
En 2026, el Banco de la República subió 200 puntos básicos a la tasa de interés - crédito John Vizcaíno/Reuters

La tasa de interés del Banco de la República es el principal instrumento de política monetaria en Colombia. Fija el costo del dinero al que el banco central presta recursos a los bancos comerciales, influyendo en la inflación y el crecimiento económico. Esta seguirá en 11,25% luego de una decisión unánime adoptada por la Junta Directiva del Emisor, pese a que el mercado preveía un ajuste al alza debido a la inflación, que en marzo alcanzó el 5,56%. Esto ocurre en medio de discusiones entre la autoridad monetaria y el Ministerio de Hacienda, teniendo en cuenta que la meta de inflación es del 3%.

El Emisor la mantuvo sin cambios para dar tiempo a que los aumentos anteriores de política monetaria surtan efecto, ya que la inflación continúa alta y el contexto internacional presenta una marcada volatilidad por conflictos globales y procesos electorales. De esta manera, se privilegió la cautela ante el riesgo de que una medida precipitada eleve los costos económicos y sociales.

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Meta de inflación y credibilidad del banco

Previo a la reunión del 30 de abril, el codirector del Banco de la República Mauricio Villamizar dio su espaldarazo a la meta inflacionaria y afirmó que “la experiencia internacional muestra que una meta de inflación de 3% es no solo viable, sino estándar en la región. Países como Chile, Perú, Brasil, Costa Rica, Paraguay y México mantienen objetivos similares y, tras el choque inflacionario de la pandemia, han logrado encaminar nuevamente la inflación hacia esos niveles”.

La decisión de mantener la tasa de interés del Banco de la República en 11,25% fue unánime entre la Junta Directiva del Emisor - crédito Infobae Colombia
La decisión de mantener la tasa de interés del Banco de la República en 11,25% fue unánime entre la Junta Directiva del Emisor - crédito Infobae Colombia

Ahora, una semana después de tomar la decisión de mantenerla estable, la codirectora del Emisor Laura Moisá sostuvo que este tema merece un debate a fondo.

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“Más allá del número, lo importante es entender qué representa y cómo se articula con objetivos como el empleo y el crecimiento. También existe la opción de ampliar el rango de tolerancia, como ya lo han hecho otros países”, puntualizó a La República. Precisó que en la actualidad el país se encuentra en un rango de 2% a 4%, respaldado por “experiencias internacionales que permiten evaluar ajustes sin necesidad de modificar la meta como tal”.

Para la experta, la cuestión no pasa por credibilidad o inacción institucional. Aclaró que es esencial hacer una evaluación integral de las condiciones actuales, “buscando evitar que el cumplimiento de la meta implique costos sociales más altos”.

Perspectivas de inflación y próximos pasos

Moisá anticipó que habrá nuevas presiones inflacionarias en los próximos meses, ya que el Índice de Precios al Productor (IPP) aumentó debido al alza de insumos como la urea, el petróleo y la gasolina. “Eso, muy probablemente, terminará impactando la inflación”. Destacó que la Junta de junio será determinante para analizar qué componentes de la inflación obedecen a choques de oferta y la eficacia de las medidas aplicadas.

Laura Moisá, codirectora del Banco de la República, llegó al Emisor en febrero de 2025 - crédito EuropaPress/Unal
Laura Moisá, codirectora del Banco de la República, llegó al Emisor en febrero de 2025 - crédito EuropaPress/Unal

La codirectora recordó que “ya se había hecho un aumento importante de 200 puntos básicos en las reuniones pasadas y aún no es posible ver sus efectos reales, en medio de expectativas sobre la guerra y los procesos electorales”. Considera prioritario dar espacio para evaluar el impacto de las decisiones ya tomadas y actuar con prudencia, evitando ajustes adicionales en este momento.

Consenso interno y coordinación económica

Respecto al consenso dentro de la Junta Directiva, Moisá manifestó al medio que “fue una sorpresa positiva. A pesar de las incomodidades previas entre el ministro (Germán Ávila) y el Banco, se logró un debate público en el que se pusieron muchas cosas sobre la mesa. Eso permitió reconocer diferencias, pero también la necesidad de llegar a un acuerdo, sobre todo por la incertidumbre actual”.

Enfatizó en la importancia de la coordinación. Para ella, “si Colombia no actúa de manera coordinada entre la política fiscal y monetaria, podría enfrentar mayores dificultades”.

Insistió en que la cooperación entre el Banco de la República y el Ministerio de Hacienda es fundamental para preservar la estabilidad económica del país.

Gustavo Petro, presidente de Colombia, dijo que es una agresión subir la tasa de interés de la manera que lo ha hecho el Banco de la República - crédito @PetroGustavo/X
Gustavo Petro, presidente de Colombia, dijo que es una agresión subir la tasa de interés de la manera que lo ha hecho el Banco de la República - crédito @PetroGustavo/X

Expectativas de mercado e inversión en Colombia

Sobre las expectativas de los agentes económicos, Moisá aclaró que “las expectativas pueden ser un insumo útil. El problema es incorporarlas directamente en los modelos como si fueran señales estables. Hoy están marcadas por una altísima volatilidad y son muy difíciles de interpretar, incluso a nivel individual”. Remarcó que, ante el panorama, el Banco debe manejar estas señales con especial precaución.

Detalló que la principal divergencia de análisis en la actualidad radica en la débil respuesta de la inversión. “Hay consenso en que existen presiones de demanda, pero el gran debate es por qué no está reaccionando la inversión. Esa es la principal diferencia en la lectura actual dentro del banco”, indicó. La codirectora apuntó que, “en este momento, cuando la inversión apenas empieza a reaccionar, un ajuste apresurado podría ser contraproducente”.

Añadió que este dilema es compartido por otros países. “Todos están enfrentando el mismo dilema: cómo reactivar la economía, fortalecer la industria y ganar resiliencia”, dijo Laura Moisá.

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