Estados Unidos

Anthropic se sentó con los dueños del capitalismo: el acuerdo que cambia el tablero

Blackstone, Goldman Sachs y Hellman & Friedman pusieron USD 1.500 millones para llevar a Claude adentro de las empresas que ya controlan

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Tres manos estilizadas de Blackstone, Hellman & Friedman y Goldman Sachs sostienen un cubo terracota brillante con el logo de Anthropic, sobre un fondo crema.
Anthropic se asocia con Blackstone, Hellman & Friedman y Goldman Sachs para llevar la inteligencia artificial Claude a empresas medianas a nivel global (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este lunes 4 de mayo, Anthropic anunció una empresa conjunta con tres de los nombres más pesados del capitalismo financiero global: Blackstone, Hellman & Friedman y Goldman Sachs. La operación llega con un compromiso de capital cercano a USD 1.500 millones y un objetivo concreto: meter a Claude, el modelo de inteligencia artificial de Anthropic, adentro de las operaciones críticas de empresas medianas en todo el mundo.

Para el lector que no vive en Wall Street, conviene explicar quiénes se sentaron en esta mesa.

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Blackstone es el fondo de inversión privado más grande del mundo. Maneja activos por encima del billón de dólares y es dueño, total o parcial, de cadenas hoteleras, hospitales, viviendas, oficinas y empresas de software en decenas de países. Hellman & Friedman es otro gigante del private equity, con apuestas históricas en software, servicios financieros y medios. Goldman Sachs es uno de los bancos de inversión más influyentes del planeta. No son tres compañías cualquiera. Son tres jugadores que, juntos, controlan o asesoran una porción enorme del capital privado mundial.

Y ahora son socios de la empresa que está construyendo el sistema de inteligencia artificial que va a operar adentro de esas mismas compañías.

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La jugada no es tecnológica, es de poder

Ilustración conceptual de manos corporativas sosteniendo una moneda luminosa con el logo de Anthropic, con el toro de Wall Street y rascacielos difuminados de fondo.
Los gigantes financieros Blackstone, Hellman & Friedman y Goldman Sachs aportan USD 1.500 millones para impulsar la expansión de la inteligencia artificial empresarial (Imagen Ilustrativa Infobae)

El relato oficial dice que la nueva firma va a ayudar a empresas medianas a integrar IA en sus operaciones. Ingenieros aplicados de Anthropic van a trabajar codo a codo con un equipo propio para identificar dónde Claude puede tener más impacto, construir soluciones a medida y sostenerlas en el tiempo. Eso, en la práctica, significa que un banco regional, una cadena de salud o una empresa de manufactura mediana van a recibir consultoría e implementación de IA con el sello de los tres mayores nombres del capital privado.

Acá está el punto que el comunicado no subraya: las empresas medianas a las que va dirigida esta oferta son, en muchos casos, parte de los portafolios de los mismos fondos que ponen el dinero. Es lectura mía, pero la lógica es transparente.

Blackstone tiene cientos de empresas en cartera. Hellman & Friedman, decenas. La nueva firma les ofrece un canal directo para llevar inteligencia artificial a esas compañías y, de paso, mejorar sus márgenes operativos antes de venderlas o sacarlas a bolsa. Es integración vertical pura: el dueño del activo paga la herramienta que va a transformar el activo.

Por qué Anthropic aceptó este socio

Anthropic crece a un ritmo que ningún canal tradicional puede absorber. La empresa pasó a tener cerca del 40% del gasto corporativo en IA en Estados Unidos y enfrenta un problema simple: para vender a clientes grandes hace falta gente, presencia local y relaciones. “La demanda empresarial por Claude está superando ampliamente a cualquier modelo de distribución único”, dijo Krishna Rao, director financiero de Anthropic.

Infografía sobre la alianza de Anthropic y Wall Street, mostrando USD 1.500 millones de inversión, el 40% de gasto en IA y el despliegue de Claude en empresas.
Anthropic se alía con Wall Street y fondos globales en un acuerdo de USD 1.500 millones para implementar IA, como Claude, en empresas medianas, buscando mejorar márgenes y valor de mercado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Goldman, Blackstone y Hellman & Friedman traen exactamente eso: red de contactos, capital y miles de empresas en cartera donde probar la tecnología desde adentro. Para Anthropic es una autopista al mercado mediano sin tener que construir el equipo comercial.

Para los socios financieros, la lógica es todavía más cruda. Quien tiene acceso anticipado a la tecnología que reduce costos en todas las industrias gana ventaja sobre el resto de los inversores. La inversión no es solo capital: es boleto de primera fila a la próxima década de transformación operativa.

Lo que cambia para el trabajo

El sistema que están desplegando va a hacer en serie lo que antes hacían analistas, contadores y mandos medios: armar reportes, consolidar datos, redactar informes, revisar contratos. No es ciencia ficción. Es producto disponible hoy.

El private equity siempre operó con un libreto conocido: comprar empresa, achicar costos, aumentar márgenes, vender. Hasta ahora, ese libreto se ejecutaba con consultoría tradicional y reestructuración. La diferencia es que la herramienta del próximo ciclo no es un consultor de McKinsey. Es un agente de IA que trabaja sin pausas y a costo marginal cercano a cero.

Ilustración plana de un maletín abierto sobre un escritorio terracota con documentos de Anthropic, una tablet con el logo de Claude y una tarjeta de Blackstone.
La alianza estratégica permite a fondos como Blackstone y Hellman & Friedman introducir IA en empresas de sus propios portafolios y optimizar márgenes antes de vender o sacar a bolsa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Que Goldman, Blackstone y Hellman & Friedman se hayan asegurado distribución preferente de esa herramienta antes que nadie no es un detalle menor. Es la noticia.

Datos finos para quien quiera la letra chica

Cada socio ancla aporta alrededor de USD 300 millones, y Goldman Sachs contribuye aproximadamente USD 150 millones. A los tres fundadores se suman General Atlantic, Leonard Green, Apollo Global Management, GIC y Sequoia Capital como inversores adicionales. El total comprometido ronda los USD 1.500 millones.

OpenAI, principal competidor de Anthropic, está cerrando una estructura similar con otros fondos de private equity. La carrera ya no es solo por el mejor modelo. Es por quién controla el canal de distribución hacia las empresas reales.

Anthropic acaba de elegir socios que no construyen software. Construyen riqueza, mueven mercados y deciden qué empresas existen mañana. Esa elección dice más sobre el futuro del trabajo cognitivo que cualquier benchmark técnico.

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