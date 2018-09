Y entonces, Inés habló de más: "Pero es del barrio". "No sé dónde vive Cabré. ¿Es de ahí?", consultó Marcelo. "Eh… No, ahora no vive más ahí. Pero se crió en Mataderos, y nosotros vivimos en Mataderos". Ahí mismo la jurado del Bailando se vio en la necesidad de interrumpir, sin que pasara un segundo más. "¡No importa dónde vive!", exclamó Laurita, provocando las risas de todo el estudio y la complicidad de Tinelli.