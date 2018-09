—Cuando me enteré de que los juicios en México no eran orales –ahora empiezan a serlo–, de que era simplemente un trámite extremadamente burocrático de papeleo, me pareció poco interesante. Mi idea era muy naif, era como pensar en las películas hollywoodenses en las que se paran a defender a alguien enfrente de un montón de otras personas. Finalmente, eso es lo que hacemos un poco en el teatro: defender una idea o hablar de algo. En mi caso, un poco más de manera natural, porque mi hermana mayor estudiaba cine.