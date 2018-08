Este miércoles, Darín hizo un mea culpa y explicó que se trató de una confusión a través de un ida y vuelta con sus seguidores en la red social, pero que él quería mantener por privado y no en público. "Soy un gil, un papagallo", aseguró en el ciclo radial Preferiría no hacerlo, que se emite en La once diez.