São Paulo vs. Millonarios - EN VIVO: siga aquí el partido en el estadio Morumbí de los Embajadores en la fecha 5 de la Copa Sudamericana

Millonarios empató sin goles con Sao Paulo en la tercera fecha de la Copa Sudamericana - crédito Colprensa

Bienvenidos al minuto a minuto del partido de Millonarios en condición de visitante contra São Paulo en el estadio Morumbí, válido por la fecha 5 de la fase de grupos de la Copa Conmebol Sudamericana.

El equipo azul está obligado a sumar para seguir con vida en la competencia internacional o por el contrario dirá adiós de manera anticipada al torneo en donde compite contra O’Higgins y el mismo cuadro brasileño por un cupo en la siguiente ronda.

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Ficha del partido

São Paulo vs. Millonarios FC - Fecha 5 de la Copa Conmebol Sudamericana 2026.

Lugar : estadio Morumbi - São Paulo, Colombia.

Fecha y hora : martes 19 de mayo - 7:30 p. m. hora colombiana

Transmisión: ESPN y Disney +.