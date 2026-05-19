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São Paulo vs. Millonarios - EN VIVO: siga aquí el partido en el estadio Morumbí de los Embajadores en la fecha 5 de la Copa Sudamericana

El cuadro capitalino visita Brasil con la necesidad de sumar al menos un punto para definir de local en la última fecha la clasificación a la siguiente ronda de la “Otra mitad de la gloria”

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Millonarios empató sin goles con Sao Paulo en la tercera fecha de la Copa Sudamericana - crédito Colprensa
Millonarios empató sin goles con Sao Paulo en la tercera fecha de la Copa Sudamericana - crédito Colprensa

Bienvenidos al minuto a minuto del partido de Millonarios en condición de visitante contra São Paulo en el estadio Morumbí, válido por la fecha 5 de la fase de grupos de la Copa Conmebol Sudamericana.

El equipo azul está obligado a sumar para seguir con vida en la competencia internacional o por el contrario dirá adiós de manera anticipada al torneo en donde compite contra O’Higgins y el mismo cuadro brasileño por un cupo en la siguiente ronda.

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Ficha del partido

  • São Paulo vs. Millonarios FC - Fecha 5 de la Copa Conmebol Sudamericana 2026.
  • Lugar: estadio Morumbi - São Paulo, Colombia.
  • Fecha y hora: martes 19 de mayo - 7:30 p. m. hora colombiana
  • Transmisión: ESPN y Disney +.

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