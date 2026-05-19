Colombiano que se fue probar suerte en una fábrica en Polonia terminó fichado por un equipo de fútbol profesional

El colombiano se fue en búsqueda de mejores oportunidades y calidad de vida - créditos @drawadrawskopomorskie/IG | Drawa Drawsko Pomorskie/Facebook

La vida de Richard Esneider Vélez Gómez, un joven originario del corregimiento Currulao (en el distrito de del municipio de Turbo) en la región del Urabá antioqueño, ha dado un giro inesperado que hoy llena de orgullo tanto a su familia como a su comunidad.

Richard, como muchos colombianos, viajó a Polonia en busca de mejores oportunidades laborales y comenzó trabajando en una fábrica de pañitos húmedos. Sin embargo, su destino lo llevaría mucho más allá del trabajo industrial, y ahora lo tiene cantando goles por cuenta de su talento con la pelota.

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Mientras se adaptaba a la vida en Europa Central, Richard nunca dejó de lado su pasión por el fútbol. Fue así como durante su tiempo libre asistía a entrenamientos y partidos informales, donde su talento no pasó desapercibido.

Fue así como un cazatalentos del club Drawa Drawsko Pomorskie lo descubrió y le ofreció la oportunidad de probarse en el fútbol profesional polaco.

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El Drawa Drawsko Pomorskie, equipo de fútbol polaco que fichó a Richard Esneider Vélez Gómez, compartió este mensaje del colombiano en las redes sociales del club - crédito Drawa Drawsko Pomorskie/Facebook

La apuesta dio frutos en poco tiempo, puesto que el colombiano debutó con el Drawa Drawsko Pomorskie y lo hizo de la mejor manera posible: marcando un gol en el minuto 90.

La noticia de su hazaña se propagó por su natal Currulao, especialmente en el barrio 24 de Diciembre, donde familiares, amigos y vecinos celebraron con entusiasmo el logro del joven.

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En las redes sociales del club de fútbol polaco se pueden encontrar algunas publicaciones, y en una de las más recientes que se compartió el domingo 17 de mayo de 2026, Richard fue calificado como una de las figuras del encuentro: el clásico contra el equipo rival.

“¡Espectáculo de Richard Esneider en Suliszewo y el DRAWA gana el derbi municipal! Richard provocó un penalti y @natanc_6 lo convirtió en gol. Richard se lo pasa al entrenador y Maciek Kwiatkowski marca un gol. Confusión en el área y Richard marca su primer gol con el Drawa. Sokół 1-3 Drawa", menciona la publicación, en la que se registró la primera anotación del colombiano.

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La actuación del colombiano Richard Esneider Vélez Gómez fue reconocida por el club polaco a través de esta publicación en su perfil de Instagram, luego de la victoria - crédito @drawadrawskopomorskie/IG

En un video que compartió el club que disputa las divisiones de ascenso regional en Polonia, el colombiano compartió un saludo al comienzo en el idioma local, y de paso mandó un saludo a su familia y allegados en su tierra natal.

Richard comentó: “Pozdrawia fanów Drawa (Saludos de los aficionados del Drawa), ¿Okey? ¡Vamos! Amigos, todos en Colombia, en especial en Urabá, vamos a apoyar al equipo Drawa que estamos en este momento jugando la división de Polonia y acabamos de ganar. ¡Vamos!”

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La otra cara de la moneda de los colombianos en Polonia

A diferencia de Richard varios de los connacionales que llegan a ese país no siempre encuentran opciones como la que favoreció al compatriota que ahora es futbolista.

A finales de marzo de 2026 se conoció una nueva denuncia de agresiones racistas contra migrantes colombianos en Polonia ha generado preocupación y reacciones en redes sociales.

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Según el testimonio difundido por una mujer afectada, ella y su esposo fueron víctimas de violencia física, humillaciones y despojo de pertenencias por parte de miembros de la familia propietaria del hotel en el que se hospedaban.

El testimonio divulgado por una afectada detalla ataques verbales, golpizas y discriminación, así como la falta de intervención oportuna de las autoridades locales y la representación diplomática ante la situación- crédito: @ruidiaz_ddhh / X

La mujer colombiana relató que fue desnudada, golpeada y bloqueada para acceder a sus maletas y alimentos, mientras que su pareja sufrió golpes tan severos que perdió el conocimiento.

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En el testimonio que la afectada publicó se detalló que además de la agresión física, no recibió apoyo inmediato de la policía polaca, pese a que solicitó ayuda tras el ataque.

Asimismo, ella confirmó que la intervención institucional nunca llegó durante la primera hora después del incidente y tampoco recibió asistencia para recuperar sus pertenencias.

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La mujer colombiana aseguró que sufre convulsiones y fue golpeada en la cabeza: “Si mi esposo no reacciona, probablemente hubiera convulsionado”.

La denunciante también criticó la falta de reacción y acompañamiento por parte de la Embajada de Colombia en Polonia ante la gravedad de la situación.

Una serie de denuncias sobre explotación laboral y abusos sacude a la comunidad migrante colombiana en Polonia, tras la difusión de un video en redes sociales donde un hombre es agredido y humillado por un presunto coordinador de trabajo, mientras voces advierten sobre los riesgos de aceptar empleos sin garantías legales en el extranjero - crédito lafirmadonmiguel / TikTok

“Nunca hubo ni policía ni nadie que nos ayudara”, reclamó en su video la colombiana.

Según su testimonio, existe un ambiente hostil y xenofóbico hacia los latinos, especialmente en hospedajes administrados por residentes locales.

“No gustan de colombianos, no gustan de latinos, son totalmente xenofóbicos y racistas. Ellos solo creen en su Unión Europea y no quieren a los latinos”, advirtió la mujer, que al final dijo que su caso “no es el primer caso, y todo indica que tampoco será el último”.