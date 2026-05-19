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Pastel de berenjena y atún gratinado: una receta que destaca por su contraste de texturas y es fácil de hacer

Es un plato saciante con el que puedes sorprender a tus invitados

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Primer plano de un pastel de berenjena, atún y tomate gratinado en una fuente de cerámica rectangular, humeando, con una porción ya servida.
Pastel de berenjena y atún gratinado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cocinar al horno es, sin duda, una de las formas más interesantes y prácticas de preparar platos para muchas personas. Si estás buscando una receta saludable y con una textura suave y envolvente, esta es una excelente opción.

El pastel de berenjena y atún gratinado es una preparación en capas en la que se alternan rodajas de berenjena asada, atún y una mezcla de sofrito y salsa de tomate. El toque final es un gratinado de queso, que se funde en el horno y aporta un contraste de texturas muy destacable.

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Ingredientes

  1. 2-3 berenjenas medianas
  2. 1 cebolla grande
  3. 2 dientes de ajo
  4. 400 g de tomate triturado o salsa de tomate
  5. 3 huevos
  6. 100 g de queso rallado para gratinar
  7. Aceite de oliva virgen extra
  8. Sal fina al gusto
  9. Pimienta negra al gusto
  10. Orégano seco (opcional)

Cómo hacer pastel de berenjena y atún gratinado, paso a paso

  1. Lava las berenjenas y córtalas en rodajas finas a lo largo o en discos. Espolvorea con sal y deja reposar 15 minutos para quitar el amargor. Seca con papel de cocina.
  2. Precalienta el horno a 200 ºC. Coloca las rodajas de berenjena en una bandeja, añade un hilo de aceite y hornea 15 minutos por cada lado, hasta que estén tiernas y doradas.
  3. Mientras, pela y pica la cebolla y los ajos. Sofríe en una sartén con aceite de oliva hasta que la cebolla esté transparente.
  4. Añade el tomate triturado y cocina a fuego medio 10 minutos, removiendo. Ajusta de sal y pimienta y añade orégano si te gusta.
  5. Abre las latas de atún, escurre el aceite y desmenúzalo. Mézclalo con la salsa de tomate ya lista y retira del fuego.
  6. Bate los huevos en un bol grande y añade una pizca de sal.
  7. En una fuente para horno, coloca una capa de berenjena asada, cubre con parte de la mezcla de atún y tomate, y vierte un poco de huevo batido por encima. Repite las capas hasta acabar los ingredientes.
  8. Termina con una capa de berenjena, cubre con el resto del huevo batido y espolvorea el queso rallado. Si quieres, añade pan rallado para un efecto más crujiente.
  9. Gratina en el horno a 200 ºC durante 15-20 minutos, hasta que el queso esté fundido y dorado.

A través del ejemplo del futbolista Marcos Llorente, el nutricionista Mario Rey advierte sobre los riesgos de ciertas dietas a largo plazo. Basándose en estudios como el 'Global Burden of Disease', subraya que un bajo consumo de verduras está relacionado con una menor esperanza y calidad de vida.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

La receta da para aproximadamente 4 porciones generosas, ideales como plato principal en una comida familiar o para compartir entre varias personas. Cabe destacar que la cantidad puede variar ligeramente según el tamaño de las raciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 260 kcal
  • Proteína: 17 g
  • Grasas: 14 g
  • Hidratos de carbono: 14 g
  • Fibra: 5 g

Cabe señalar que se trata de valores aproximados, ya que los datos exactos pueden variar en función de los ingredientes utilizados y las cantidades exactas.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Se puede conservar en la nevera, ya sea bien tapado o en un recipiente hermético, hasta un máximo de 3 días. También puede congelarse en porciones individuales durante un máximo de 2 meses, aunque es importante tener en cuenta que, tras el descongelado, el gratinado puede perder parte de su textura original y su crujiente característico.

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