"Es emocionante después de tantos años de trabajo ver que Gettin' the band banck together finalmente abrió en Broadway. Como productor general y creativo es un sueño hecho realidad", confesó Kolankowsky, quien este año se alzó con un premio Tony por Best Musical Revival (ya había recibido tres nominaciones con Spring Awakening, donde fue productor y creativo). Además, es parte fundamental de Once On This Island, que aún sigue en cartel.