"Si fuera presidente, le diría a Aranguren: 'Necesito que la traigas porque hay 70 españoles que vienen a invertir a la Argentina y si te escuchan decir eso es un espanto'. Si no la trae, lo lamento, seguramente habrá algún especialista en combustibles que me dé una mano. Yo lo rajo. La gente no entiende eso. Vos podés explicar, pero no podés decir que no traés tu plata porque no tenés confianza cuando sos ministro del área más estratégica".