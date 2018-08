—¿Qué es precisamente lo que reclamás?

—Espero que tengan la delicadeza de bonificarme algunas cuotas en compensación por todo lo que vengo gastando, más allá de un pedido de disculpas. No es justo que se me haya ido el sueldo entero en taxis o que no haya podido ir a la marcha por el proyecto de legalización del aborto. No soy médica, por lo tanto no me siento capacitada para poner el título de "mala praxis", pero algo salió mal. No quiero que me auditen la rodilla ni que me toqueteen más. Hace cuatro meses estoy rengueando y ahora estoy bien, pero preocupada por el trabajo.