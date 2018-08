– Yo no me imagino no dando clases. No dar clase significaría no estar impulsado a pensar. Perder las clases sería perder la canilla que arma ese fluido, y te diría que ese es el estado de felicidad. Es el estado de investigación, de descubrimiento. Por lo tanto, yo daré clases mientras me lo permita la cabeza y el cuerpo. Estoy atravesando ya la edad en que las instituciones te jubilan, pero yo seguiré dando clase donde sea. No puedo ni siquiera imaginarme en la hipótesis de no dar clase. Por otro lado se han convertido las clases en un alimentador de la creatividad. Mi producción como dramaturgo mermaría de manera notable si yo no tuviera el alimento del pensamiento y ese alimento viene por las clases.