Me sentí en la necesidad de recordarlo porque ocupó un lugar importante en mi vida como en la de tantos otros por su genial comprensión de las vicisitudes del amor, tanto gentil como erótico. ¿Quién no trató de amar o de ser amado con un poema de Mario, a veces invocando su autoría? Me es imposible no recordar la escena de El lado oscuro del amor de Eliseo Subiela en que Darío Grandinetti recita a Sandra Ballesteros el maravilloso No te rindas.