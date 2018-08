—Sí. Hace poco entré a una verdulería y mientras el dueño me va a atender temblando, la mujer va afuera por las dudas, porque te ven con una visera, ¿entendés? Pero, bueno, los entiendo también. Decí que andaba en un buen día porque sino la escupía, pero lo entiendo, porque hay muchas ratas. Ahora que estuvimos con este tema de la ley del aborto, que hay algo que no están teniendo en cuenta: en este país hay mucha gente que hace las cosas mal, o violadores, asesinos, ratas que se meten en las casas de la gente y les roban y las maltratan, porque muchos fueron o son traídos a este mundo por personas que no se amaron. Los tipos vos sabes cómo son, casi todos saben cómo son: por tingui tingui, no les importa lo que pase después con una mujer, que la mujer después se come todo ese problema y todo ese quilombo de… bueno, hijos mal traídos al mundo, y terminan en ratas que después matan a los demás, lamentablemente. Pero bueno, algún día va a llegar alguien que pingui pingui. No es tan difícil, no es tan difícil…