"¿Si la vida me dio muchos palos? Soy un junco delgado, no tengo un tronco grande, y seguramente pasaron por alrededor. Los juncos delgados tenemos mucha capacidad de bajar la cabeza y de volver otra vez a colocarnos. Y a lo mejor he sido tan inconsciente en algunos momentos que no los he aprendido. Pero no me siento especialmente apaleado", reconoce Imanol, quien en el transcurso de esta charla con Teleshow contará cómo superó y salió fortalecido de sus problemas con el fisco español.