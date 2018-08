"Es una bomba, pero modelo de Chanel no es", acotó la esposa de Diego Latorre, para de inmediato aclararle a Cinthia que su crítica no escondía ninguna mala intención: "Te amo, vos sabés". Pero Polino, amigo íntimo de Yanina, no lo entendió así: "¡Qué envidiosa! (Cinthia) es una diosa".