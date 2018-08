Pero… ¡surgen muchas preguntas! Responde Silvina. ¿Vitto conocía a Manu? "Sí, venía a casa, compartíamos (encuentros)". Y esas veces, ¿ella no percibió un interés de su ex novio hacia su ex amiga? "No, cero". Conocido el engaño, ¿habló con él? "No le puedo reclamar nada porque lo dejé por otra persona". Y… ¡¿y con ella?! "(Me dijo que) no fue adrede, que no hubo mala intención".