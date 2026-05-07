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Clima en Colombia: el pronóstico del tiempo para Barranquilla este 7 de mayo

Las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico y las cordilleras que atraviesan de norte a sur, son las que definen el estado del tiempo en Colombia

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¿Lloverá este día? Informate con el pronóstico del clima (Alcaldía de Barranquilla)
¿Lloverá este día? Informate con el pronóstico del clima (Alcaldía de Barranquilla)

¿Abrigo y paraguas o ropa ligera y gorra? Si no sabes con qué atuendo salir este 7 de mayo, aquí está la predicción del tiempo para las próximas horas en Barranquilla.

La probabilidad de lluvia para este jueves en Barranquilla es de 55% durante el día y del 6% a lo largo de la noche.

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En tanto, la nubosidad será del 77% en el transcurso del día y del 26% en el curso de la noche.

En cuanto a la temperatura se pronostica un máximo de 34 grados y un mínimo de 26 grados en esta región. Los rayos ultravioleta se espera alcanzarán un nivel de hasta 9.

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Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 32 kilómetros por hora en el día y los 32 kilómetros por hora por la noche.

El pronóstico del clima en Barranquilla (Imagen ilustrativa Infobae)
El pronóstico del clima en Barranquilla (Imagen ilustrativa Infobae)

¿Cómo es el clima en Barranquilla?

Al encontrarse al norte del país, muy cerca del mar Caribe, la ciudad colombiana de Barranquilla se caracteriza por ser tropical seco.

La temperatura promedio en Barranquilla va de los 26 a los 28 grados centígrados, de acuerdo con el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM).

Durante el día, la temperatura máxima alcanza los 30 grados centígrados, mientras que la temperatura mínima desciende por las noches no más de 25 grados centígrados.

Aunque en esta ciudad costera las lluvias son pocas, hay dos temporadas de precipitaciones en el calendario, la más importante va de agosto a noviembre, siendo septiembre y octubre los meses que más llueve.

La otra temporada de lluvias es a principios de año, comienza de mayo a junio y son ligeras.

En contraste, la temporada seca ocurre de diciembre a abril, siendo de enero a marzo los días más secos en Barranquilla.

Barranquilla se caracteriza por ser tropical seco. (Alcaldía de Barranquilla)
Barranquilla se caracteriza por ser tropical seco. (Alcaldía de Barranquilla)

Colombia, un “arcoíris” de climas

El estado del tiempo en Colombia es muy diverso, el clima se ve alterado debido a su complejidad geográfica como lo son las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico, así como las cordilleras que lo atraviesan por el centro de norte a sur.

De acuerdo con el IDEAM hay al menos cuatro tipos de clima en el país: tropical, seco, templado y frío de alta montaña.

En el caso de los climas tropicales, se identifican cuatro subtipos: lluvioso de selva o ecuatorial, lluvioso de bosque o monzónico, sabana con invierno seco y sabana con verano seco.

El tropical lluvioso de selva o ecuatorial abarca zonas como el centro y norte de la Amazonia, toda la Región Pacífica, partes de Antioquia, occidente de Santander, Boyacá y Cundinamarca, la zona del Catatumbo y el piedemonte amazónico. Mientras que el tropical lluvioso de bosque o monzónico alcanza el piedemonte llanero y los extremos sur de la región del Caribe.

La sabana con invierno seco incluye la mayor parte de la región Caribe y Orinoquia, así como los sectores bajos en Santander y Antioquia. En cuanto a la sabana con verano seco. suma los valles interandinos en Tolima, Huila, Valle, Cauca y Nariño.

Para el clima seco, en Colombia se perciben el árido muy caliente o desértico y semiárido muy caliente o estepa. El primero se percibe en la parte alta de Guajira y el segundo en la zona media y baja del mismo departamento más sectores del litoral Caribe.

El clima templado se siente en las zonas medias y bajas de las tres cordilleras del país colombiano; mientras que el frío de alta montaña, como lo dice su nombre, en los niveles superiores de las tres cordilleras.

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