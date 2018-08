La conductora de Los especialista del show, junto a Marcelo Polino, decidió volcar su experiencia en las redes, a propósito de la Semana de la Lactancia Materna. "Todo el mundo me hablaba del parto pero casi nadie de la bajada de leche: no podía creer lo que me estaba pasando", escribió Mery, junto a uno de los emoji que representan la risa.