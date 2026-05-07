Empresario acusado por atentado en la Roma denuncia irregularidades de la Fiscalía de la CDMX

Empresario señala irregularidades en su caso por parte de la FGJCDMX (Fiscalía CDMX/FB)

El empresario Alfonso “N”, detenido por su presunta participación en el fallido atentado contra el abogado Carlos Efrén L. V. en un restaurante de la colonia Roma, acusó a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) de fabricar pruebas y utilizar material ilegal para sostener la imputación en su contra.

Durante una entrevista con medios, los abogados defensores José María Malagón y Guillermo Torres Landa señalaron que la principal evidencia presentada por el Ministerio Público consiste en transcripciones de audios que, afirmaron, fueron incorporados de manera irregular a la carpeta de investigación.

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De acuerdo con la defensa, Alfonso “N” fue vinculado a proceso únicamente bajo la figura de “auxiliador” y no como autor intelectual del intento de homicidio, como inicialmente lo había sostenido la Fiscalía capitalina.

Transcripciones no han tenido peritajes

Detención FGJCDMX Alfonso “N” CDMX colonia Roma (Foto: Fiscalía CDMX)

Los litigantes explicaron que los audios corresponden a presuntas conversaciones entre la víctima y un chofer que también trabajó para el empresario textil, en las que supuestamente se menciona que Alfonso “N” habría ordenado la agresión.

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Sin embargo, Torres Landa aseguró que el conductor laboró para ambas personas en periodos distintos, por lo que rechazó que exista un vínculo directo entre su cliente y el ataque registrado en junio de 2025.

“La única prueba son unas transcripciones cuya autenticidad no ha sido acreditada mediante un peritaje técnico”, sostuvo la defensa, al tiempo que acusó irregularidades en el manejo de las evidencias por parte de la Fiscalía.

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Los abogados también señalaron al juez Carlos Trujillo Rodríguez por permitir que las transcripciones fueran admitidas sin una validación pericial que garantizara su autenticidad, integridad y fiabilidad.

Recurso de nulidad

Abogados señalan que impugnarán para que material de las supuestas grabaciones sea desestimadas en etapas posteriores del juicio Foto: (iStock ilustrativa)

Malagón Hidalgo recordó que la defensa promovió un recurso de nulidad al considerar que el material incumple con los requisitos legales mínimos para ser utilizado como prueba dentro del proceso penal.

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A pesar de ello, el juez determinó mantener los audios dentro de la investigación, situación que, según los defensores, vulnera el debido proceso y los derechos del empresario detenido.

Ante este escenario, adelantaron que acudirán tanto a instancias locales como federales para impugnar la resolución y buscar que el material sea desestimado en etapas posteriores del juicio.

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El caso se remonta al 13 de junio de 2025, cuando Carlos Efrén L. V. se encontraba en el restaurante Pargot, ubicado sobre la calle Córdoba, en la colonia Roma, de la CDMX.

Según los antecedentes oficiales, un hombre ingresó al establecimiento y colocó un arma de fuego en la cabeza del abogado. El agresor accionó el gatillo, pero la pistola se encasquilló, lo que evitó que se consumara el homicidio.

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Tras el ataque, las autoridades iniciaron una investigación que derivó en la captura de Luis Antonio P. M., identificado como presunto autor material y exsocio de la víctima.

También fue detenida Frida Patricia Ortega García, señalada por las autoridades como la persona que habría organizado la reunión entre el abogado y los involucrados en el restaurante.

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Posteriormente, la Fiscalía capitalina identificó a Alfonso “N”, empresario del ramo textil, como presunto autor intelectual del atentado y solicitó apoyo internacional para su localización.

El empresario fue detenido en Colombia el pasado 26 de abril mediante una ficha roja emitida por Interpol y posteriormente trasladado a México.

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Finalmente, Alfonso “N” fue aprehendido en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde quedó a disposición de las autoridades judiciales para continuar con el proceso penal en su contra.

La defensa insistió en que su cliente es inocente y aseguró que la acusación se sostiene únicamente en pruebas “ilegales y manipuladas”, por lo que confían en revertir la imputación en tribunales.