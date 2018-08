Mientras en Plaza de Mayo se recordaba con música a Santiago, a pocas cuadras de allí, en el teatro ND Ateneo, un grupo organizado tiraba piedras y objetos contundentes en repudio a la proyección de la película documental El camino de Santiago, dirigida por Tristán Bauer y escrita por Florencia Kirchner. Lejos, en Los Ángeles, California, Cypress Hill presentaba el nuevo single de su último disco, "Band of Gypsies", e invitaba -también vía Facebook- a comprar de manera anticipada el álbum en cuestión, Elephants On Acid. Si algunos de los casi 5 millones de fans en Facebook conocieron el caso Maldonado a través de Bobo o adquirieron el nuevo álbum, ya valió la pena. Lo solidario no quita lo marketinero: lo alimenta.