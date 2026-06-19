“Tenía ganas de morder las palmeras”: la curiosa reflexión de Gustavo Alfaro sobre el duro golpe que sufrió Paraguay en el Mundial

Gustavo Alfaro y Matías Galarza Fonda en conferencia de prensa (REUTERS/Eloisa Lopez)

Gustavo Alfaro, DT de Paraguay, brindó la conferencia de prensa previa al duelo con Turquía por la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial 2026. El entrenador argentino dio sus sensaciones sobre la dura derrota frente a Estados Unidos por 4-1 en el debut y analizó la naturaleza del certamen. A su lado estuvo Matías Galarza Fonda, quien se refirió al supuesto bajón anímico que habría tenido tras la decisión de River Plate de no tenerlo en cuenta.

“Sentimos una gran frustración después del partido con Estados Unidos. Razones hay muchas. Las hemos hablado y las hemos analizado. Entiendo que esta es una competencia que no te permite quedar detenido en las cosas que te pasaron, acá no hay tiempo para bajonearse, hay desafíos para asumir y problemas para resolver. Uno espera que sea distinto el partido de mañana, es un partido en el que se deciden muchas cosas, porque el Mundial es así”, comenzó el estratega.

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Luego, fue el turno de Galarza Fonda, a quien un sector de la prensa paraguaya lo había cuestionado por supuestamente no estar disponible para el duelo debido a una situación emocional negativa. “Estoy en el escenario más lindo, más grande del mundo. Si tengo alguna preocupación o algo va a ser por dar lo mejor por mi país. Esa es la realidad. Después, cada uno es responsable de lo que dice, ¿no? A mí me parece una barbaridad. Estoy orgulloso, estoy feliz, estoy con mi cabeza en la selección, en el partido del viernes", sostuvo el futbolista y descartó las versiones.

Alfaro buscará una victoria que le permita a Paraguay mantenerse con vida en el Mundial (REUTERS/Eloisa Lopez)

“Yo escuchaba que Matías estaba bajoneado. Si lo vieran a Mati, digo ‘menos mal que está bajoneado’. Los levantaba pata para arriba a todos los demás”, sentenció Alfaro.

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Tras eso, el ex seleccionador de Ecuador dejó una metafórica reflexión sobre lo ocurrido en la intimidad del plantel tras la derrota contra el elenco estadounidense: “Les decía a los jugadores, ahí enfrente del hotel donde estamos, hay una plaza que hay un montón de palmeras. Yo tenía ganas de ir a morder las palmeras, porque olvídense, ¿quién no tenía ganas de ir a morder las palmeras después de que llegamos del partido? Y yo les digo siempre a los chicos: ‘Bueno, viernes nos tocó perder, sábado depresión, domingo euforia. Ya está, el partido se terminó, sino vamos a vivir en un velorio permanente’”.

“Lo primero que dije fue que es que nos superaron estratégicamente y tácticamente. Me estoy haciendo cargo, y yo me hago cargo desde el primer partido ante Uruguay hasta el último partido del Mundial”, agregó Alfaro.

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Por otro lado, confirmó a Orlando Gill en el arco, pese a los cuestionamientos que tuvo por los cuatro goles recibidos y respaldó al equipo en general: “A Orlando le metieron unos golazos, fueron definiciones muy buenas. Cuando uno pierde como perdió Paraguay, todos los que no jugaron son los mejores. Elijo no pasar a los jugadores por una picadora de carne, porque hasta de las derrotas más dolorosas uno puede aprender”.

Y sumó: “Yo creo que hay una cuestión de confianza. Para mí estos son los mejores jugadores para llevar adelante el partido. Mañana es una cuestión de orgullo. Confío a muerte en los jugadores que tengo”.

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En cuanto a su continuidad en la Albirroja después de la cita ecuménica expresó: “La verdad, lo que menos nos interesa a nosotros es qué va a pasar el día después del Mundial. Honestamente, es lo que menos nos interesa".

Mundial 2026 - Estados Unidos 4 - Paraguay 1

“Después, yo personalmente se lo dije al presidente: ‘Mire, presidente, yo no tengo decidido qué voy a hacer’. No tengo decidido, porque hay cosas que quiero ver, hay respuestas que necesito ver, hay cosas que las quiero evaluar”, remarcó.

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El duelo entre Paraguay y Turquía será clave para las aspiraciones de ambos equipos en el certamen. Las dos selecciones llegan sin puntos, por lo que la necesidad de una victoria impera en ambos bandos. El partido comenzará a las 00:00 del sábado 20/6 en el horario de Argentina.