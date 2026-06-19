Benjamín Vicuña respondió con firmeza a los mensajes homofóbicos contra la obra “Secreto en la montaña”

Benjamín Vicuña repudió en Instagram los comentarios homofóbicos contra Secreto en la montaña y afirmó que la obra es necesaria hoy (Video: Instagram)

La cuenta de Instagram de Secreto en la montaña publicó un video con una selección de comentarios homofóbicos que recibió la obra y la respuesta fue directa. Benjamín Vicuña apareció en el mismo clip con una postura firme y contundente, repudiando aquellos mensajes: “Comentarios como estos solo nos confirman que nuestra obra Secreto en la montaña es absolutamente necesaria hoy”. La publicación acumuló más de 2.600 likes y 117 comentarios en pocas horas.

Los mensajes que eligieron mostrar no dejaban lugar a dudas sobre su contenido. “¡De mal gusto! ¡¡Es un tema QUE NO ES PARA VER EN OBRA NI EN CINE!!”, escribió uno de los usuarios. Otro sumó: “malísimo que hagan obras con este tipo de historias!!!”. Hubo quien pidió que no le “arruinen la masculinidad” de Esteban Lamothe, y otros que directamente escribieron “Qué asco” con emojis de náuseas. En una segunda tanda de capturas, los comentarios escalaron en agresividad: “Dejen la heterosexualidad en paz, por favor, tanta falta que hace hoy. Todo lo tienen que homosexualizar”, “Qué asco, ¿orgullo de qué...? ¿Orgullo de ser p...? Y cada vez más p..., travestis, lesbianas. Enfermedad mental”.

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La cuenta de Secreto en la montaña difundió un video con mensajes homofóbicos y sostuvo que su circulación en 2026 confirma la vigencia de la obra (Crédito: Soy Prensa)

La respuesta del equipo de la obra no fue un descargo ni una defensa punto por punto. Fue una vuelta de tuerca: usar esos mismos comentarios como argumento a favor de la existencia de la pieza. La lógica es simple y la publicación la dejó explícita: si este tipo de mensajes todavía circulan en 2026, la obra tiene razón de ser.

Entre los comentarios que llegaron en respuesta al posteo, un usuario aportó contexto: “Hace más de quince años que nuestro país aprobó el matrimonio igualitario, fuimos el primer país de Latinoamérica en hacerlo. Es increíble que sigan escribiendo las barbaridades que escriben. Aguante el amor, el orgullo y nuestras familias”. Cabe recordar que Argentina fue el primer país de América Latina en legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo, en 2010.

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Secreto en la montaña es la adaptación teatral de Brokeback Mountain, la película de Ang Lee que en 2005 sacudió al mundo con la historia de amor entre dos vaqueros. La versión escénica reúne a Vicuña y Lamothe bajo la dirección de Javier Daulte, con guion adaptado por Marcos Carnavale. El elenco se completa con Laura Paredes y Gabriel Tocastro. La obra se presenta en el Multiteatro, sobre la calle Corrientes de Buenos Aires, y ya tuvo versiones previas en Inglaterra y Brasil.

Benjamín Vicuña dijo en Otro día perdido que la puesta de Secreto en la montaña no evita las escenas de intimidad de la historia original (Video: ODP, Eltrece)

Vicuña habló de la obra antes del estreno en el programa Otro día perdido (Eltrece), conducido por Mario Pergolini. Allí describió las escenas de intimidad entre él y Lamothe como “los chapes más violentos que he tenido en ficción, en teatro”, y confirmó que su compañero “sale en bolas en la obra, pero así, como Dios lo trajo al mundo”. El tono fue de humor, pero la información dejó en claro que la puesta no esquiva nada de la historia original.

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Lamothe también participó de esa previa a través de un video enviado al estudio de Pergolini. “Benja, amigo, sé que estás ahí, en el frente, en la línea de fuego. Tené cuidado, no te dejes amedrentar por Pergolini”, arrancó, y cerró con una invitación directa: “Vengan a ver la obra que se van a emocionar”.

La obra ya tiene público en las tribunas. Una de las imágenes del posteo muestra a Vicuña saliendo del teatro rodeado de espectadores que lo saludan y se sacan fotos, en una escena que contrasta con la hostilidad de los comentarios que la propia publicación eligió mostrar y elige hacer público el amor que la gente les da a los protagonistas. La obra sigue en cartel en el Multiteatro.

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