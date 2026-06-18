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México vs Corea del Sur en VIVO minuto a minuto: el Tri busca el pase a la siguiente fase

El Estadio Guadalajara albergará un nuevo enfrentamiento en Mundiales entre ambas selecciones, en un partido que anticipa definir al líder del Grupo A

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La Selección Mexicana llega al encuentro tras derrotar a Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México, mientras que los Tigres asiáticos repetirán sede luego de vencer a República Checa. (REUTERS: Pawel Kopczynski/Amanda Perobelli)
La Selección Mexicana llega al encuentro tras derrotar a Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México, mientras que los Tigres asiáticos repetirán sede luego de vencer a República Checa. (REUTERS: Pawel Kopczynski/Amanda Perobelli)

El partido entre México y Corea del Sur de este jueves 18 de junio en el Estadio Guadalajara se perfila como uno de los duelos más relevantes de la segunda jornada del Mundial 2026.

México, dirigido por Javier Aguirre, afronta el reto sin su capitán César Montes pero con figuras como Julián Quiñones y Raúl Jiménez dispuestas a dejarlo todo en la cancha.

El Tri llega tras vencer 2-0 a Sudáfrica y los surcoreanos remontaron 2-1 ante República Checa. El antecedente directo en Copas del Mundo favorece a México, que ha ganado los dos enfrentamientos previos, pero el pase en juego augura un partido de alto voltaje en la lucha por la cima del grupo.

En pocas líneas:

09:09 hsHoy

La Selección Mexicana analiza tres cambios para el partido frente a Corea del Sur en Guadalajara

Debido a la expulsión de César Montes, el Vasco Javier Aguirre movería sus piezas para el duelo del Mundial 2026 frente a los Tigres de Oriente

César Montes no jugará contra Corea por salir expulsado en la inauguración del Mundial 2026.. REUTERS/Raquel Cunha
César Montes no jugará contra Corea por salir expulsado en la inauguración del Mundial 2026.. REUTERS/Raquel Cunha

La Selección Mexicana de Futbol prepararía diversos cambios para el partido del Mundial 2026 ante la Selección de Corea del Sur en Guadalajara, toda vez que el Vasco Javier Aguirre tendrá que paliar la baja de César Montes, quien sufrió la expulsión en el duelo inaugural en contra de la Selección de Sudáfrica.

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09:02 hsHoy

Partidos del Mundial 2026, hoy 18 de junio: hora, estadios y cómo ver en vivo, grupo por grupo

La segunda fecha de la primera fase del torneo promete duelos sobresalientes, dos anfitriones como México y Canadá retoman actividades tras su debut

Una ilustración de acuarela muestra el calendario de junio de 2026 con el día 18 resaltado, junto a la Copa Mundial de la FIFA y un balón de fútbol en el fondo de un estadio. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Una ilustración de acuarela muestra el calendario de junio de 2026 con el día 18 resaltado, junto a la Copa Mundial de la FIFA y un balón de fútbol en el fondo de un estadio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Mundial 2026, los primeros grupos volverán a retomar actividades casi una semana después de su debut. En este nuevo formato de competencia con más selecciones ha obligado a alargar las primeras rondas, pero los resultados han dado de qué hablar entre los analistas y aficionados.

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