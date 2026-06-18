México vs Corea del Sur en VIVO minuto a minuto: el Tri busca el pase a la siguiente fase

El partido entre México y Corea del Sur de este jueves 18 de junio en el Estadio Guadalajara se perfila como uno de los duelos más relevantes de la segunda jornada del Mundial 2026.
México, dirigido por Javier Aguirre, afronta el reto sin su capitán César Montes pero con figuras como Julián Quiñones y Raúl Jiménez dispuestas a dejarlo todo en la cancha.
El Tri llega tras vencer 2-0 a Sudáfrica y los surcoreanos remontaron 2-1 ante República Checa. El antecedente directo en Copas del Mundo favorece a México, que ha ganado los dos enfrentamientos previos, pero el pase en juego augura un partido de alto voltaje en la lucha por la cima del grupo.
En pocas líneas:
La Selección Mexicana de Futbol prepararía diversos cambios para el partido del Mundial 2026 ante la Selección de Corea del Sur en Guadalajara, toda vez que el Vasco Javier Aguirre tendrá que paliar la baja de César Montes, quien sufrió la expulsión en el duelo inaugural en contra de la Selección de Sudáfrica.
En la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Mundial 2026, los primeros grupos volverán a retomar actividades casi una semana después de su debut. En este nuevo formato de competencia con más selecciones ha obligado a alargar las primeras rondas, pero los resultados han dado de qué hablar entre los analistas y aficionados.