México vs Corea del Sur en VIVO minuto a minuto: el Tri busca el pase a la siguiente fase

La Selección Mexicana llega al encuentro tras derrotar a Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México, mientras que los Tigres asiáticos repetirán sede luego de vencer a República Checa. (REUTERS: Pawel Kopczynski/Amanda Perobelli)

El partido entre México y Corea del Sur de este jueves 18 de junio en el Estadio Guadalajara se perfila como uno de los duelos más relevantes de la segunda jornada del Mundial 2026.

México, dirigido por Javier Aguirre, afronta el reto sin su capitán César Montes pero con figuras como Julián Quiñones y Raúl Jiménez dispuestas a dejarlo todo en la cancha.

El Tri llega tras vencer 2-0 a Sudáfrica y los surcoreanos remontaron 2-1 ante República Checa. El antecedente directo en Copas del Mundo favorece a México, que ha ganado los dos enfrentamientos previos, pero el pase en juego augura un partido de alto voltaje en la lucha por la cima del grupo.