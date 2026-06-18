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Guido Justo y Juan Estévez avanzaron a semifinales y sueñan con una final argentina en Asunción

El jugador de Adrogué y la promesa surgida en 25 de Mayo continúan con paso firme en Paraguay y afrontarán una jornada clave en busca de un lugar en la definición

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Guido Justo se clasificó para las semifinales del Challenger de Asunción
Guido Justo se clasificó para las semifinales del Challenger de Asunción

Los tenistas argentinos continúan pisando fuerte en la gira sudamericana sobre polvo de ladrillo. Guido Justo y Juan Estévez se clasificaron para las semifinales del Challenger de Asunción, certamen de categoría 50. Este viernes buscarán un lugar en la definición de un torneo cuya jornada podrá seguirse en vivo a través del streaming oficial del ATP Challenger Tour.

El nacido en Adrogué, Justo, alcanzó una nueva semifinal en la temporada 2026. El bonaerense, ubicado en el puesto 248 del ranking mundial y máximo favorito del cuadro en Paraguay, continúa mostrando un gran nivel en el circuito.

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En los cuartos de final, Justo se quedó con el duelo argentino al superar en sets corridos a Luciano Ambrogi (324°), quien el último fin de semana conquistó el AAT Challenger edición Tucumán. El certamen se disputó en el Tucumán Lawn Tennis Club y tuvo al rosarino como campeón tras vencer en la final al colombiano Johan Alexander Rodríguez (546°).

El albiceleste continúa mostrando un nivel arrollador en Asunción. Tras haber cedido apenas seis games en toda la semana, superó a Ambrogi por 6-3 y 6-0 y avanzó a las semifinales. Su próximo desafío será el dominicano Nick Hardt (340°), vencedor del chileno Matías Soto (317°) por 3-6, 6-1 y 6-0.

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Justo tiene 28 años y es uno de los tenistas argentinos que está protagonizando su mejor temporada en el circuito profesional. Bonaerense, ofensivo y con una identidad clara dentro de la cancha, llegó a este punto de su carrera después de recorrer un camino tan personal como deportivo.

Juan Estevez en La Plata AAT
Juan Estévez busca un lugar en la final del Challenger de Asunción

A principios de año se consagró campeón del AAT Challenger edición Tigre I, su primer título a ese nivel. Fue mucho más que un resultado: la confirmación de un proceso de reconstrucción que arrancó cuando dejó de competir, se alejó del circuito y atravesó dos años de terapia para superar ataques de pánico y una profunda desconexión con el tenis. “Gran parte del trabajo creo que es la mente”, sostuvo en aquel momento en diálogo con Infobae. “Se lleva todo el mérito”.

La vuelta la definió con una palabra que lleva tatuada: coherencia. Cambió de entorno, de entrenador y de mentalidad. Dejó la comodidad de Adrogué para rodearse de un contexto más exigente y empezó a construir desde adentro. Hoy, su solidez mental es su mayor fortaleza, y él mismo lo sabe: “Puedo estar en el peor escenario y no te voy a soltar el partido”.

Luego de haberse coronado campeón en el certamen que se disputó en el Club Náutico Hacoaj, Justo disputó la final del Challenger de Bucaramanga, aunque en aquella ocasión perdió frente al chileno Soto (317°).

Por su parte, Juan Estévez (386°), quien esta temporada conquistó el sexto título profesional de su carrera en el ITF Men’s World Tennis Tour tras consagrarse en el M15 de La Plata, también se metió entre los cuatro mejores del certamen paraguayo. El tenista de 20 años nacido en la localidad bonaerense de 25 de Mayo se quedó con otro duelo entre argentinos al superar a Gonzalo Villanueva (212°) por 6-2 y 6-3.

En busca de un lugar en la final, Estévez se enfrentará al peruano Conner Huertas del Pino (397°), quien eliminó al catamarqueño Juan Manuel La Serna (286°) al imponerse por 6-4 y 7-5.

Orden de juego viernes 19

Cancha central – 16:00 (hora argentina)

  • Juan Estévez (ARG) vs Conner Huertas del Pino (PER)

Seguido

  • Guido Justo (ARG) vs Nick Hardt (DOM)

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