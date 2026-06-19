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Fanáticos ingresan a la fuerza en el FIFA Fan Fest Guadalajara: así fue el momento

Policías arribaron al lugar para reestablecer el orden en las calles del centro de Jalisco en vísperas del México vs Corea del Sur

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Fanáticos ingresan a la fuerza en el FIFA Fan Fest Guadalajara: así fue el momento (REUTERS/Ivan Arias)
Fanáticos ingresan a la fuerza en el FIFA Fan Fest Guadalajara: así fue el momento (REUTERS/Ivan Arias)

Una hora antes del inicio del juego de México contra Corea del Sur del Mundial 2026, cientos de fanáticos del Tricolor protagonizaron un portazo en el acceso principal al FIFA Fan Fest de Guadalajara.

A pocas horas del partido entre las selecciones de México y Corea del Sur, correspondiente a la Jornada 2 de la Fase de Grupos del Mundial 2026, miles de fanáticos se congregaron en el FIFA Fan Festival de Guadalajara para animar al Tri de Javier Aguirre en su segunda presentación de la actual Copa del Mundo.

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Debido a la alta demanda, el evento superó el aforo establecido en 18 mil aficionados, lo que llevó a los organizadores a cerrar el acceso una vez alcanzado el límite permitido. La afluencia de personas nacionales y visitantes continuó en aumento en el Centro Histórico de la ciudad sede.

La restricción de acceso generó que numerosos asistentes quedaran fuera del perímetro de la Plaza Liberación, donde se instaló una megapantalla para la transmisión del encuentro de la Selección Mexicana. En redes sociales comenzaron a circular videos que muestran exactamente el momento en que cientos de seguidores, imposibilitados de ingresar al recinto, expresaron su frustración por no tener las posibilidades de presenciar el partido de México en el Fan Fest.

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Protagonizan portazo en el FIFA Fan Festival de Guadalajara

Fan Fest Guadalajara
Público mexicano atiborró el Fan Fest para el duelo de México ante Corea del Sur. (Zurisaddai González - INFOBAE)

Durante la celebración del FIFA Fan Fest de la ciudad de Guadalajara, se registraron varios conatos de bronca entre los asistentes, de acuerdo con los reportes oficiales. Además, se presentaron casos de personas desmayadas a causa de insolación, lo que requirió la intervención de los servicios de emergencia en el punto de encuentro.

Las autoridades informaron que las cifras sobre las incidencias ocurridas aún permanecen en proceso de integración, por lo que no se ha precisado el número exacto de afectados ni la gravedad de los incidentes.

En un comunicado dirigido al público, las autoridades encargadas del operativo en el FIFA Fan Festival de Guadalajara expresaron lo siguiente:

“Agradecemos su comprensión y colaboración para mantener el orden y la seguridad de todas y todos”. Con este mensaje, se reiteró el llamado a los asistentes para contribuir con las medidas de prevención y resguardo diseñados en el curso del evento.

Los aficionados intentan entrar al Fan Fest a toda costa para ver el partido. (Infobae/Zurisaddai González)

Según información proporcionada por Protección Civil Jalisco, más de 50 mil ciudadanos acudieron al FIFA Fan Festival de Guadalajara, en torno al enfrentamiento entre México y Corea del Sur. Ante la masiva concurrencia y para garantizar un ambiente seguro, miles de asistentes no pudieron ingresar al espacio público tras alcanzarse la capacidad máxima del recinto.

La exclusión de una parte significativa del público provocó inconformidad entre los aficionados, lo que derivó a que algunos de ellos se organizaran y realizaran intentos de ingresar por la fuerza al FIFA Fan Fest. Estos hechos motivaron la intervención de las autoridades para controlar la situación y resguardar el orden en las inmediaciones de Plaza Liberación.

Caos en el Zócalo: asistentes ingresan a la fuerza al Fan Festival

Zócalo Ciudad de México
Más de 600 mil personas han pasado por el Fan Fest del Zócalo desde el inicio del Mundial 2026, y la jefa de Gobierno Clara Brugada pronostica que esta noche la fiesta será mayor: México enfrenta a Corea del Sur en Guadalajara con el liderato del Grupo A en juego. (@ClaraBrugadaM)

El Zócalo de la Ciudad de México también sufrió portazo previo a comenzar el juego de México y Corea del Sur en el estadio Guadalajara. El Fan Fest recibió a una cantidad absoluta de mexicanos que deseaban disfrutar de la actividad correspondiente al Mundial 2026.

Desde horas antes, las autoridades capitalinas reportaron lleno total en el FIFA Fan Fest de la CDMX y cerraron el acceso principal después de alcanzar el aforo estimado de 55,000 personas. Al confirmar el cierre de accesos, gente que no pudo entrar, en primera instancia, corrieron sobre la calle Venustiano Carranza y varios jóvenes saltaron las vallas metálicas para tratar de ingresar a la plancha del Zócalo.

El incidente provocó momentos de tensión y obligó a flexibilizar los filtros de seguridad evitar mayores aglomeraciones. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, intervinieron para contener a las personas que entraron al Fan Fest pese a que se había cumplido el cálculo de personas permitidas.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) recomendó a quienes ya no pudieron entrar, trasladarse a otros puntos del Centro Histórico de la Ciudad de México, donde se instalaron once pantallas adicionales en puntos estratégicos, como Avenida Juárez, 20 de Noviembre, Palma, Madero y otras calles aledañas.

Multitud de aficionados de fútbol, muchos con camisetas verdes de la selección de México, con las manos levantadas. Al fondo se ven edificios y una estructura de escenario
Una multitud de aficionados mexicanos abarrotan el Zócalo por el partido de México ante Corea del Sur. (Jefatura Gobierno CDMX)

A pesar de la saturación y el caos en los accesos del FIFA Fan Fest, del Zócalo capitalino, las autoridades reportaron saldo blanco en la Ciudad de México. Efectivos de seguridad mantuvieron un operativo para resguardar a los asistentes y evitar incidentes mayores durante la jornada mundialista.

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