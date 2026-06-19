Mundo

Irán invitó al organismo nuclear de la ONU a inspeccionar sus instalaciones en el marco del acuerdo con Estados Unidos

El líder supremo iraní, Mojtaba Khamenei, respaldó por primera vez en público las negociaciones directas con Washington. El enviado de Trump reveló ante el Congreso que Teherán cursó una invitación formal al OIEA para identificar el material enriquecido del país

Guardar
Google icon
Imagen de archivo de la central nuclear de Bushehr en Irán. El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) confirmó este sábado que un proyectil impactó cerca de las instalaciones de central nuclear de Bushehr, situada en el suroeste de Irán, causando un muerto y daños en un edificio de la planta, sin que hasta el momento se registraran fugas radiactivas EFE/Abedin Taherkenareh
Imagen de archivo de la central nuclear de Bushehr en Irán. El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) confirmó este sábado que un proyectil impactó cerca de las instalaciones de central nuclear de Bushehr, situada en el suroeste de Irán, causando un muerto y daños en un edificio de la planta, sin que hasta el momento se registraran fugas radiactivas EFE/Abedin Taherkenareh

Irán invitó al Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) a inspeccionar sus instalaciones nucleares e identificar sus depósitos de material enriquecido, según reveló el jueves el enviado especial de Donald Trump, Steve Witkoff, en un informe confidencial ante legisladores estadounidenses. La divulgación se produjo el mismo día en que el líder supremo iraní, el ayatollah Mojtaba Khamenei, avaló en su primera declaración pública las negociaciones directas con Washington, un giro que consolida el acuerdo alcanzado entre ambos países.

Witkoff informó a presidentes del Congreso y a miembros de los comités de seguridad nacional que Irán redactó una carta lateral al memorando de entendimiento (MOU) firmado recientemente, mediante la cual extendía la invitación al director general del OIEA, Rafael Mariano Grossi, para trasladar inspectores a Teherán. La información fue confirmada por dos fuentes familiarizadas con la reunión. Witkoff subrayó que la carta permitiría al organismo identificar y rastrear las reservas de uranio enriquecido iraní, cuestión central de cualquier acuerdo nuclear verificable.

PUBLICIDAD

Grossi se encuentra en Ginebra para ofrecer una conferencia en una institución académica que ya estaba prevista. El argentino sostuvo que el acuerdo firmado reconoce el “rol indispensable de la OIEA”, que -aclaró- nunca ha cortado el contacto con Irán, aunque el nivel de trabajo técnico que se le permite realizar en este país “está por debajo de lo que debería ser”.

FOTO DE ARCHIVO-Rafael Grossi, del OIEA, habla con los periodistas en la reunión trimestral de la Junta de Gobernadores en Viena, Austria, el 2 de marzo de 2026 REUTERS/Lisa Leutner
FOTO DE ARCHIVO-Rafael Grossi, del OIEA, habla con los periodistas en la reunión trimestral de la Junta de Gobernadores en Viena, Austria, el 2 de marzo de 2026 REUTERS/Lisa Leutner

Precisó que los expertos del organismo “realizan ciertas inspecciones” en Irán, pero no necesariamente en todos los lugares y al nivel que consideran necesario. El director de la OIEA dijo también que quizás participe el viernes en Bürgenstock de la reunión.

PUBLICIDAD

La invitación resulta determinante en cualquier marco de verificación. El OIEA lleva más de un año sin acceso efectivo a las instalaciones iraníes. Tras los ataques de Israel y Estados Unidos contra emplazamientos nucleares en junio de 2025, el Parlamento iraní suspendió la cooperación y los inspectores se retiraron del país por razones de seguridad. Un acuerdo alcanzado en El Cairo en septiembre de 2025 para retomar las inspecciones quedó sin efecto semanas después, cuando Teherán lo anuló alegando falta de independencia del organismo.

El trasfondo es de larga data. Desde que Trump retiró a Estados Unidos del Acuerdo Nuclear de 2015 —el Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA)—, Teherán fue ampliando su programa de enriquecimiento. Para cuando comenzaron las hostilidades en febrero de 2026, Irán acumulaba aproximadamente 440 kilogramos de uranio enriquecido al 60%, nivel que los expertos sitúan a un paso del necesario para fabricar armamento nuclear. Los ataques de 2025 y 2026 destruyeron parte de las instalaciones, aunque la evaluación independiente resultó imposible por la ausencia de inspectores.

El MOU abre 60 días de negociaciones técnicas para establecer un acuerdo permanente. El texto ha generado críticas en el Congreso de ambos partidos: senadores señalaron que carece de mecanismos de verificación precisos. El demócrata Richard Blumenthal lo calificó de un error que deja a Irán más fuerte que antes del conflicto. El portavoz del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, advirtió que Teherán no honrará sus compromisos, lo que añade incertidumbre al proceso.

La postura de Mojtaba Khamenei —quien heredó el liderazgo supremo tras la muerte de su padre durante los bombardeos de febrero de 2026— tiene una dimensión singular. Durante décadas, los líderes supremos se opusieron al diálogo directo con Washington. Ali Khamenei lo calificó en febrero de 2025 de “inútil” e “indigno”. Su sucesor rompió esta semana con esa posición, aunque analistas advierten que Teherán preserva intacto su marco ideológico de confrontación con Estados Unidos.

Grossi había advertido que cualquier acuerdo sin inspecciones sería “una ilusión de acuerdo”. La carta lateral revelada por Witkoff sugiere que ambas partes lo tomaron en cuenta, aunque los detalles operativos quedan pendientes. El paradero exacto del material enriquecido y la extensión de los daños en las instalaciones iraníes son las incógnitas que el OIEA deberá despejar en los próximos 60 días.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

IránEstados UnidosRafael GrossiMedio Oriente

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Donald Trump aseguró que Estados Unidos espera un “alto el fuego total en todos los frentes”

“Instamos a todos en la región de Oriente Medio a que mantengan su compromiso de permitir que nuestras negociaciones se desarrollen sin contratiempos”, afirmó el presidente norteamericano

Donald Trump aseguró que Estados Unidos espera un “alto el fuego total en todos los frentes”

La Unión Europea endurece el cerco sobre Rusia pero abre la puerta al diálogo

Los Veintisiete aprueban prorrogar las sanciones sectoriales a Rusia por doce meses e impulsan el 21º paquete de medidas restrictivas, mientras exploran canales diplomáticos con Moscú para una eventual negociación de paz

La Unión Europea endurece el cerco sobre Rusia pero abre la puerta al diálogo

La Unión Europea enfrió el proceso de adhesión de Ucrania al bloque continental

Los líderes de los veintisiete países europeos coincidieron, por primera vez en más de un año, en que toda ampliación del bloque dependerá de los logros concretos alcanzados por cada aspirante

La Unión Europea enfrió el proceso de adhesión de Ucrania al bloque continental

Una bruja quemada, mil esquiadores disfrazados y 12 kilómetros: así la Belalp Hexe mantiene viva la leyenda más oscura de los Alpes suizos

La carrera nació en 1983 como una apuesta para dinamizar la temporada baja y se transformó en una cita obligada que mezcla folclore, competencia deportiva y una leyenda de brujas que sobrevivió cinco siglos

Una bruja quemada, mil esquiadores disfrazados y 12 kilómetros: así la Belalp Hexe mantiene viva la leyenda más oscura de los Alpes suizos

Cerraron los colegios electorales en una elección legislativa decisiva para Keir Starmer

Los resultados de estos comicios estarán disponibles durante las primeras horas del viernes

Cerraron los colegios electorales en una elección legislativa decisiva para Keir Starmer
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Regulan el vapeo en la Ciudad de Buenos Aires: las nuevas restricciones y los riesgos para la salud

Regulan el vapeo en la Ciudad de Buenos Aires: las nuevas restricciones y los riesgos para la salud

Tribunal del Edomex confirma sentencia absolutoria a favor de Israel Vallarta por caso Florence Cassez

Castillo de Chapultepec: así eran las ostentosas reuniones de Maximiliano y Porfirio Díaz en este recinto histórico

México vs Corea del Sur en VIVO minuto a minuto: Edson y Romo sorprenden en la alineación mientras Fidalgo va a la banca

Revelaron cuáles son los países donde más rinde el peso colombiano ante el fortalecimiento de la moneda frente al dólar

INFOBAE AMÉRICA

Donald Trump aseguró que Estados Unidos espera un “alto el fuego total en todos los frentes”

Donald Trump aseguró que Estados Unidos espera un “alto el fuego total en todos los frentes”

Costa Rica enfrenta una temporada crítica con 115 incendios forestales reportados en 2026

Exagentes policiales que extorsionaban y amenazaban con capturas del régimen de excepción fueron condenados en El Salvador

El Salvador: Capturan a hombre tras hurtar vehículo de una empresa en San Miguel

El presidente Bernardo Arévalo encabezó la 26.ª asamblea de diálogo con autoridades indígenas

ENTRETENIMIENTO

La vez que Paul McCartney casi es llevado a prisión en Japón por posesión de drogas

La vez que Paul McCartney casi es llevado a prisión en Japón por posesión de drogas

“Fue probablemente la película más tonta de la historia”: Johnny Depp recordó el debut que casi lo aleja para siempre de Hollywood

De tocar seis noches por semana en Maryland a grabar con Dolly Parton: la metamorfosis de Emmylou Harris

Demi Moore se suma a las felicitaciones por el cumpleaños 50 de la esposa de Bruce Willis

La sonrisa que Chaplin tardó 342 tomas en capturar y cambió para siempre el lenguaje del séptimo arte