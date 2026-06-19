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Dos figuras de la selección de Francia se rindieron ante Messi: “Es una leyenda y sigue impresionando”

En plena preparación para su segundo partido del grupo ante Irak, el lateral Malo Gusto y el extremo Maghnes Akliouche se tomaron un momento ante la prensa en Boston para destacar la actuación del astro rosarino en la primera fecha del Mundial 2026

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El compañero de Enzo Fernández, Malo Gusto y Maghnes Akliouche, fueron consultados sobre que fue que más les gustó hasta ahora sobre el Mundial 2026 y no dudaron al elegir la actuación del capitán argentino contra Argelia

Dos integrantes de la selección francesa que participan en el Mundial 2026 se detuvieron ante algo que pocas veces ocurre entre competidores directos: la actuación de Lionel Messi en la primera jornada del torneo. El lateral derecho Malo Gusto y el delantero Maghnes Akliouche hablaron ante la prensa en Boston y, más allá de los asuntos propios de su equipo, encontraron un momento para referirse al astro rosarino al ser consultados sobre qué fue lo mejor del certamen hasta el momento.

Fue durante la rueda de prensa de este jueves, con Francia ya con la mente puesta en su segundo partido del grupo —el próximo lunes ante Irak—, cuando los dos jugadores abordaron lo que vieron de la primera fecha mundialista. Akliouche fue el más directo al hablar del capitán de Argentina: “Messi causó sensación con sus tres goles. Sabemos que es una leyenda y una figura del fútbol. Sigue impresionando. Es bueno tener todavía a este tipo de jugador en un Mundial”.

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El volante no se extendió mucho más sobre el tema, pero lo que dijo alcanzó para trazar un cuadro claro: incluso desde el vestuario rival, el rendimiento de Messi ante Argelia no pasó inadvertido. De acuerdo con EFE, los jugadores del combinado galo tienen acceso a los partidos del torneo durante las comidas o en las habitaciones del campamento base, y la actuación del argentino fue uno de los temas que circuló entre ellos.

El compañero de Enzo Fernández en el Chelsea, por su parte, también reservó palabras para el rosarino. Malo Gusto señaló que, de todo lo visto en la primera jornada, rescató dos momentos: el “triplete increíble” de Lionel Messi con Argentina ante Argelia, y el triunfo de su propia selección ante Senegal en la segunda parte. “Nuestro partido fue bonito de ver para todo el mundo”, agregó, sin dejar de ubicar la actuación del capitán albiceleste en el mismo plano de relevancia que la victoria francesa.

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La conferencia de prensa de Malo Gusto y Akliouche

Gusto ubicó la actuación del capitán argentino al mismo nivel que el triunfo de Francia ante Senegal entre los momentos más destacados de la primera jornada (REUTERS/Peter Cziborra)
Gusto ubicó la actuación del capitán argentino al mismo nivel que el triunfo de Francia ante Senegal entre los momentos más destacados de la primera jornada (REUTERS/Peter Cziborra)

Posteriormente en la conferencia, Gusto explicó que el seleccionador Didier Deschamps habló con el equipo en el entretiempo y que, entre los propios jugadores, también hubo intercambio. “Creo que hubo un breve tiempo de adaptación. Bueno, duró una parte, por suerte no fue más”, señaló el lateral. La reacción llegó en la segunda mitad y Francia se impuso, lo que les permitió llegar a Boston con la cabeza ya puesta en el siguiente desafío.

En ese mismo contexto de concentración, Akliouche describió la dinámica diaria del grupo: los entrenamientos se realizan por la tarde, mientras que las mañanas quedan disponibles para tratamientos o trabajo en el gimnasio. “Ante todo, es un orgullo estar aquí. Después, evidentemente, somos competidores y queremos estar preparados para cada posibilidad y oportunidad”, afirmó el extremo, quien también confirmó que no quiso hablar del interés del París Saint-Germain en su fichaje. “Por ahora, de verdad, estoy centrado en este Mundial”, respondió ante la consulta de la prensa.

El defensor, en tanto, confirmó que se recupera de un pisotón recibido durante el partido ante Senegal —un golpe del lateral Lucas— y que su estado es bueno. “Hoy es solo un pequeño hematoma, así que debería ir bien”, dijo.

Su disponibilidad para el partido ante Irak está confirmada, aunque la titularidad dependerá de la decisión de Deschamps. “Todavía no he hablado con el entrenador. No ha venido a verme. Pero mi papel ahora es sobre todo estar preparado”, reconoció.

Akliouche señaló que Messi causó sensación con sus tres goles, y que es bueno tener a ese tipo de jugador en un Mundial (REUTERS/Peter Cziborra)
Akliouche señaló que Messi causó sensación con sus tres goles, y que es bueno tener a ese tipo de jugador en un Mundial (REUTERS/Peter Cziborra)

La competencia interna por los puestos es un tema que el propio Gusto abordó con franqueza. “Sabemos que tenemos un grupo de muchísima calidad, así que la competencia es importante. Estoy aquí para jugar también. He venido para eso”, señaló.

Y añadió: “Si decide no hacerme jugar en toda la competición, tendré que aceptarlo. Pero, si me pide jugar, tendré que dar lo mejor de mí, simplemente”.

Akliouche también se refirió a sus compañeros de ataque. Sobre Michael Olise, dijo entenderse “muy bien” con él, tanto dentro como fuera del campo, y valoró la conexión que el extremo del Bayern mostró con Kylian Mbappé desde el primer partido. “Michael ve muy bien el juego y Kylian ataca los espacios con facilidad. Es una conexión natural en este tipo de jugadores. Me alegra que ya en el primer partido hubiera esa bonita química”, apuntó.

Francia se enfrentará a Irak el próximo lunes 22 de junio en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, en busca de su segunda victoria consecutiva en el Grupo I, lo que prácticamente sellaría su clasificación a los dieciseisavos de final.

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