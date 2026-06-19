Costa Rica

Costa Rica enfrenta una temporada crítica con 115 incendios forestales reportados en 2026

Las autoridades atribuyen la mayoría de los casos a actividades humanas y enfatizan la importancia de la prevención y la denuncia oportuna

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El área afectada por incendios forestales en 2026 supera las 10.000 hectáreas en Costa Rica. Crédito: MINAE
El área afectada por incendios forestales en 2026 supera las 10.000 hectáreas en Costa Rica. Crédito: MINAE

El Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), a través del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), reportó que en la temporada 2026 se han registrado 115 incendios forestales en Costa Rica, con una superficie afectada de 10,269.12 hectáreas, tanto dentro como fuera de Áreas Silvestres Protegidas. La mayor afectación se concentra en las Áreas de Conservación Arenal Tempisque y Guanacaste, donde los incendios han impactado extensiones significativas de bosques y ecosistemas.

El SINAC detalló que 8,587.52 hectáreas de las áreas quemadas corresponden a territorios dentro de áreas protegidas, mientras que 1,673.55 hectáreas se localizan fuera de estos límites. Las Áreas de Conservación Guanacaste y Tempisque lideran la estadística con 53 y 26 incendios respectivamente, acumulando en conjunto más de 5,500 hectáreas de vegetación afectada. El Área de Conservación Arenal Tempisque también reportó una gran superficie dañada, con 3,853.52 hectáreas dentro de reservas protegidas.

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La incidencia de incendios forestales en Costa Rica presenta una tendencia ascendente durante los meses de sequía, especialmente en regiones del Pacífico Norte y Central. El impacto de estos eventos se traduce en la pérdida de cobertura forestal, degradación de suelos, afectación de la biodiversidad y deterioro de servicios ambientales esenciales como la regulación hídrica y la captura de carbono.

Equipos de emergencia realizan patrullajes para detectar focos de incendio en zonas vulnerables. Crédito: MINAE
Equipos de emergencia realizan patrullajes para detectar focos de incendio en zonas vulnerables. Crédito: MINAE

El MINAE y el SINAC han subrayado que la mayoría de los incendios tienen origen humano. Entre las causas principales destacan las quemas agrícolas no autorizadas, fogatas mal apagadas, quema de residuos y otras acciones negligentes. Óscar Mora, coordinador del Programa Nacional de Manejo Integral del Fuego de SINAC, advirtió que “la gran mayoría de los incendios forestales son provocados por actividades humanas”, motivo por el cual la institución insiste en la necesidad de modificar conductas y adherirse a las normativas de manejo del fuego.

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Para reducir el riesgo, las autoridades mantienen una coordinación permanente con el Instituto Meteorológico Nacional (IMN), que provee pronósticos, alertas tempranas y monitoreo de las condiciones atmosféricas. Factores como la temperatura elevada, baja humedad, vientos intensos y déficit de precipitación incrementan la vulnerabilidad de los ecosistemas. Los sistemas de alerta permiten identificar zonas de mayor riesgo y activar mecanismos de vigilancia y movilización de recursos.

Costa Rica ha enfrentado históricamente temporadas de incendios forestales asociadas a fenómenos como El Niño, que agrava las condiciones de sequía y facilita la propagación del fuego en pastizales y bosques. Las áreas más afectadas suelen ser Guanacaste, Tempisque y parte de la región central, donde la acumulación de material seco y la escasez de lluvias generan un entorno propicio para los incendios.

Pérdida de hábitats y afectación de la biodiversidad, entre las principales consecuencias de los incendios forestales. Fuente: Bomberos de Costa Rica
Pérdida de hábitats y afectación de la biodiversidad, entre las principales consecuencias de los incendios forestales. Fuente: Bomberos de Costa Rica

Las autoridades hacen un llamado constante a la población para adoptar medidas de prevención. Se recomienda evitar cualquier quema al aire libre, apagar completamente fogatas, abstenerse de quemar residuos y no arrojar colillas de cigarro en zonas rurales o forestales. En caso de observar humo o fuego, se debe reportar de inmediato a través del Sistema de Emergencias 9-1-1, lo que facilita una respuesta rápida y ayuda a limitar los daños ambientales.

Las consecuencias de los incendios forestales en Costa Rica incluyen la pérdida de hábitats para especies endémicas, impactos sobre la salud humana por la contaminación del aire y afectación de actividades económicas vinculadas al turismo y la agricultura. El SINAC recuerda que la colaboración ciudadana resulta indispensable para proteger los ecosistemas, y reitera la importancia de la denuncia oportuna y la adopción de buenas prácticas ambientales.

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