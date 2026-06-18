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Mundial 2026 desde Guadalajara: así festeja la perla tapatía el segundo partido de la Selección Méxicana

El duelo se disputará este jueves 18 de junio en el Estadio Guadalajara (Akron)

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México y Corea del Sur protagonizarán uno de los encuentros más atractivos de la segunda fecha del Grupo A en el Mundial 2026. El duelo se disputará este jueves 18 de junio en el Estadio Guadalajara (Akron), con ambos equipos compartiendo el liderato del sector tras iniciar el torneo con una victoria.

La escuadra dirigida por Javier Aguirre debutó con un triunfo de 2-0 sobre Sudáfrica, mientras que los surcoreanos superaron 2-1 a República Checa. Con tres puntos por lado, el vencedor del encuentro podría asegurar de manera anticipada su clasificación a los dieciseisavos de final, dependiendo también del resultado del otro partido del grupo.

El balón comenzará a rodar a las 19:00 horas, tiempo de México, y la transmisión estará disponible en distintas plataformas de streaming, entre ellas ViX Premium, DGO, Disney+ Premium y Paramount+, según la región.

Para este compromiso, el Tri deberá reorganizar su defensa ante la baja de César Montes, quien no estará disponible tras ser expulsado en el partido inaugural. Todo apunta a que Edson Álvarez ocupará un lugar en la zaga, mientras que la responsabilidad ofensiva recaerá en jugadores como Raúl Jiménez, Julián Quiñones y Roberto Alvarado.

En pocas líneas:

13:55 hsHoy

Cantantes que se presentarán en Jalisco durante el Mundial 2026

Gobierno de Jalisco
Cantantes que se presentarán en Jalisco durante el Mundial 2026. (captura de pantalla)
13:51 hsHoy

Los futbolistas César Huerta y Raúl Rangel resaltaron el papel fundamental de la afición y señalaron que el apoyo desde las gradas podría ser determinante para impulsar el desempeño de la Selección Mexicana.

Tala Rangel y Chino Huerta hacen llamado a la afición mexicana previo al México vs Corea del Sur del Mundial 2026

El combinado nacional buscará sumar su segunda victoria del torneo internacional

(REUTERS/Eloisa Sanchez)
(REUTERS/Eloisa Sanchez)

La Selección Mexicana enfrentará este jueves a Corea del Sur en el Estadio Guadalajara, en un partido que puede resultar determinante para sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda de la Copa Mundial 2026.

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13:49 hsHoy

La histórica hermandad entre México y Corea del Sur

El famoso cántico “Coreano, hermano, ya eres mexicano” nació el 27 de junio de 2018, durante el Mundial de Rusia. Aquel día, la Selección Mexicana quedó a la espera de una combinación de resultados para asegurar su pase a los octavos de final, luego de caer 3-0 ante Suecia en su último partido de la fase de grupos.

Del “coreano, hermano, ya eres mexicano” a rivales en la cancha: La histórica hermandad entre México y Corea del Sur en los mundiales

México se enfrentará a Corea del Sur este jueves para su segundo encuentro en el Mundial 2026

México se enfrentará a Corea del Sur este jueves para su segundo encuentro en el Mundial 2026. (REUTERS/Paul Childs)
México se enfrentará a Corea del Sur este jueves para su segundo encuentro en el Mundial 2026. (REUTERS/Paul Childs)

Desde el Mundial de Rusia 2018, la relación entre la afición mexicana y la coreana ha fortalecido sus lazos. En esta edición de la Copa del Mundo, ese vínculo se ha hecho aún más evidente, ya que los mexicanos han mostrado un apoyo especial a los seguidores surcoreanos durante su estadía en Guadalajara tras el primer encuentro que tuvieron ante República Checa.

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