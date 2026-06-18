Mundial 2026 desde Guadalajara: así festeja la perla tapatía el segundo partido de la Selección Méxicana

México y Corea del Sur protagonizarán uno de los encuentros más atractivos de la segunda fecha del Grupo A en el Mundial 2026. El duelo se disputará este jueves 18 de junio en el Estadio Guadalajara (Akron), con ambos equipos compartiendo el liderato del sector tras iniciar el torneo con una victoria.

La escuadra dirigida por Javier Aguirre debutó con un triunfo de 2-0 sobre Sudáfrica, mientras que los surcoreanos superaron 2-1 a República Checa. Con tres puntos por lado, el vencedor del encuentro podría asegurar de manera anticipada su clasificación a los dieciseisavos de final, dependiendo también del resultado del otro partido del grupo.

El balón comenzará a rodar a las 19:00 horas, tiempo de México, y la transmisión estará disponible en distintas plataformas de streaming, entre ellas ViX Premium, DGO, Disney+ Premium y Paramount+, según la región.

Para este compromiso, el Tri deberá reorganizar su defensa ante la baja de César Montes, quien no estará disponible tras ser expulsado en el partido inaugural. Todo apunta a que Edson Álvarez ocupará un lugar en la zaga, mientras que la responsabilidad ofensiva recaerá en jugadores como Raúl Jiménez, Julián Quiñones y Roberto Alvarado.