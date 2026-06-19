Política

Matías Tabar ratificó que recibió 245 mil dólares para construir la casa de Manuel Adorni en el country Indio Cuá

El contratista que estuvo a cargo de la remodelación de la propiedad que el jefe de Gabinete tenía en Exaltación de la Cruz habló tras su declaración ante la Justicia. Además, se refirió a la polémica por las compras que habría realizado una secretaria de la Vocería

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Matías Tabar ratificó que recibió 245 mil dólares de Manuel Adorni
Matías Tabar ratificó que recibió 245 mil dólares de Manuel Adorni

El contratista Matías Tabar habló por primera vez tras su presentación ante la Justicia y ratificó que Manuel Adorni le pagó 245 mil dólares para la construcción de la casa que el jefe de Gabinete remodeló en el country Indio Cuá.

En diálogo con A24, el constructor recordó cómo fue el inicio de la obra para refaccionar la vivienda en el predio de Exaltación de la Cruz y afirmó: “No se agregaron metros cuadrados. Se respetó el plano original de lo cual estaba declarado tanto en el barrio como en la municipalidad”.

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Así, ratificó que recibió la suma de 245 mil dólares y remarcó que está todo documentado: “Es una especie de administración de la obra, de las cosas que se hicieron y se llevó un recuento y se llegó a ese número que fue el que se entregó en la justicia”.

Esa cifra sale en medio de la investigación que lleva adelante Gerardo Pollicita por presunto enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete.

Fuentes ligadas a la causa confirmaron a Infobae que Tabar se presentó ante la Justicia, llevó facturas y remitos relacionados con las compras de los materiales o los servicios de obra que contrató para la remodelación de la casa del jefe de Gabinete en el barrio privado.

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El jefe de Gabinete se refirió a la construcción de la vivienda en Indio Cuá y aseguró que había sido declarada. "Yo no la incluí, porque esa casa estaba escriturada 100% a nombre de mi mujer, siempre estuvo declarada, estaba en su declaración. Son formalismos", aclaró.

Justamente, Tabar mencionó que llevó un registro de todos los gastos que se realizaron en la obra: “No soy muy prolijo en esas cosas y, bueno, la verdad que surgió; hago hincapié en esto porque era una cosa que no me pertenecía”.

De hecho, sobre su situación ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), indicó que es una persona autónoma desde hace más de 25 años. “Es normal que entres a tu portal y veas deudas, intimaciones, notificaciones y cosas que tenés que resolver y acomodar”, aclaró.

En ese sentido, sumó: “Era una de las posibilidades que podían llegar a suceder y, como ciudadano y contribuyente, lo tengo que solucionar, hacerme cargo y arreglarlo. Tendré que cumplir con mi deber como contribuyente”.

El jefe de Gabinete Manuel Adorni
El jefe de Gabinete Manuel Adorni

“Pasé un presupuesto en el cual el presupuesto se aprueba y se trabaja sobre ese presupuesto y se termina ese presupuesto. Y obviamente que se fueron agregando cosas que no pertenecían a mí. Llevé un poquito mejor la parte administrativa, porque normalmente no sucede nunca así y gracias a Dios que fue así. Al término de ocho meses después, cuando termina la obra y se arma este tema, contaba con cierta documentación que normalmente no le prestamos”, precisó respecto de cómo se gestó la remodelación de la vivienda.

En esa línea, Tabar explicó que los costos de la construcción hacen que los valores para remodelar una vivienda lleguen a esas cifras y sea incluso más caro que adquirir una casa nueva. “De hecho está demostrado en el parate que hay, porque cualquier ciudadano, si no tiene una base monetaria o de un crédito, o de algo que vendió, o de un auto, es medio casi imposible”, comentó.

Por otro lado, no dio precisiones sobre el vínculo que pudo encontrar con la presunta compra de cerca de 8 millones de pesos de ropa blanca que habría realizado una secretaria de la Vocería a nombre de Adorni.

“Tengo entendido que, según los trascendidos, fue una factura que se encontró en mi teléfono. Considero que no me corresponde hablar sobre eso. No tengo conocimiento”, expresó el contratista.

Según pudo saber Infobae, la Justicia investiga a Gisela Kocsis, quien cumple funciones en la cartera de Medios y Comunicación desde 2011. De acuerdo a lo que se constató con documentos oficiales, en marzo de 2025 se desempeñaba como secretaria privada en la vocería a cargo de Adorni.

El fiscal que investiga al jefe de los ministros por enriquecimiento ilícito, Gerardo Pollicita, encontró en el celular de Tabar una factura a nombre de Kocsis emitida el 2 de junio de 2025.

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