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Julieta Poggio encendió las playas de Miami con fotos osadas y un guiño a la Selección

La influencer viajó a Estados Unidos para formar parte de la cobertura del Mundial 2026. En ese marco, aprovechó el día de sol para relajarse en la costa

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La sensual sesión de fotos de Julieta Poggio homenajeando a Susana Giménez
Julieta Poggio viajó a Estados Unidos para sumarse a la cobertura en streaming del Mundial 2026 para La Casa Streaming (Instagram)

Tras el inicio del Mundial 2026, y el gran debut de la Selección Argentina, el conjunto de Lionel Scaloni provocó la euforia de miles de fanáticos, quienes viajaron hasta Kansas para seguir los pasos del equipo. En ese marco, Julieta Poggio viajó a Estados Unidos para formar parte de la cobertura del certamen en streaming. Como si fuera poco, la joven se sumó a la fiebre mundialista al posar en la playa usando únicamente un top de red con los colores de la celeste y blanca.

Hola Miami. ¿En qué mundo paralelo soñé estar laburando acá?”, escribió la influencer en la descripción de su posteo para referirse a la cobertura deportiva que realizaría para La Casa Streaming. En su publicación, Julieta Poggio posaba en una playa de arena clara bajo una luz diurna intensa y uniforme. La exparticipante de Gran Hermano llevaba puesto un top tejido azul y blanco con el diseño de la bandera argentina y un bikini blanco con detalles dorados en los laterales. Sus lentes de sol de marco blanco y su pelo suelto, con aspecto húmedo, completaban el look veraniego.

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Detrás se observaba un puesto de guardavidas de color beige sobre la que ondean la bandera de Argentina y la de Estados Unidos. El cielo despejado con algunas nubes y la presencia de sombrillas naranjas y blancas en la distancia reforzaban el ambiente playero y relajado.

Como si fuera poco, en otra de las imágenes, Poggio fue más allá, mostrando toda su sensualidad. Julieta aparecía de espaldas junto luciendo la parte inferior de su bikini blanco con detalles dorados en los laterales. La parte inferior de su cuerpo estaba cubierta parcialmente de arena. Su top azul resaltaba por el diseño tejido y los bordes claros, mientras ella recogía su pelo mojado con ambas manos. El fondo incluía vegetación y algunos edificios que se distinguían a la distancia, lo que reforzaba el ambiente playero y urbano.

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La jugada sesión de fotos de Julieta Poggio con un guiño a la Selección: top de red en la playa
Julieta Poggio se mostró en Miami con un top de red celeste y blanco en sintonía con la fiebre mundialista (Instagram)
La jugada sesión de fotos de Julieta Poggio con un guiño a la Selección: top de red en la playa
La influencer contó en redes su entusiasmo por trabajar en Estados Unidos durante la cobertura deportiva del Mundial 2026 (Instagram)
La jugada sesión de fotos de Julieta Poggio con un guiño a la Selección: top de red en la playa
La publicación de Julieta Poggio incluyó referencias a la bandera argentina y a la bandera de Estados Unidos en un contexto playero (Instagram)
La jugada sesión de fotos de Julieta Poggio con un guiño a la Selección: top de red en la playa
Otra de las imágenes mostró a Julieta Poggio con bikini blanco y top azul en una producción vinculada al clima del Mundial 2026 (Instagram)

Lejos de la alegría que vivía la influencer al experimentar la oportunidad de vivir el evento deportivo más importante del mundo, en las últimas horas Chechu Bonelli manifestó su tristeza al enterarse que no formaría parte de la misma cobertura que Poggio. La situación se dio a conocer cuando la periodista expresó su desilusión tras recibir la noticia en diálogo con Yanina Latorre en SQP (América). Según comentó la comunicadora, ella había depositado gran parte de sus expectativas profesionales en participar del evento, pero finalmente no fue incluida en el equipo de trabajo.

Durante la conversación, Bonelli explicó que había priorizado la posibilidad de viajar con el equipo de streaming de La Casa y dejó de lado otras oportunidades laborales. “Durante los últimos meses aposté de lleno a esa posibilidad”, señaló, y agregó: “Decidí mantenerme enfocada en ese objetivo, aunque finalmente los planes no salieron como esperaba”.

La jugada sesión de fotos de Julieta Poggio con un guiño a la Selección: top de red en la playa
Julieta Poggio disfrutó de un día de playa y sol tras su llegada a Miami (Instagram)
La jugada sesión de fotos de Julieta Poggio con un guiño a la Selección: top de red en la playa
Poggio causó furor entre sus seguidores con sus esión de fotos (Instagram)
La jugada sesión de fotos de Julieta Poggio con un guiño a la Selección: top de red en la playa
Julieta Poggio mostró toda su sensualidad con su jugada sesión de fotos(Instagram)
La jugada sesión de fotos de Julieta Poggio con un guiño a la Selección: top de red en la playa
El debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026 desató la euforia de miles de fanáticos que viajaron hasta Kansas (Instagram)

La periodista contó que ya había comenzado a organizar cuestiones personales y familiares para poder ausentarse varias semanas, convencida de que formaría parte de la cobertura. La noticia de su exclusión llegó pocos días antes de la partida: “Fue como una desilusión para mí. Obvio que estoy triste porque es un sueño para mí ir a un Mundial”, expresó.

A pesar de la frustración, Bonelli aseguró que mantiene la esperanza de que el escenario pueda cambiar: “Me dijeron que trate de bancar, a ver si más adelante puede salir la posibilidad. Es a lo que apuesto y lo que añoro realmente”. También remarcó que la decisión la impactó más de lo que esperaba: “Estoy un poco triste, sí, no lo voy a negar. Pero con la expectativa de que ojalá, si Argentina sigue avanzando, pueda reflotarse esta posibilidad”.

En el programa se discutieron distintas versiones sobre los motivos detrás de su exclusión. Majo Martino, panelista de SQP, sostuvo que la baja se debió a un recorte presupuestario: “La bajaron a último momento. Ella iba a ir por el streaming, La Casa, que hace con los chicos, con Cachete, con todos, y a último momento decidieron no mandarla”.

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