Luego de las lluvias se esperan heladas con la llegada del invierno: cómo estará el tiempo en el AMBA el fin de semana

El viernes volverá el sol al AMBA tras las tormentas, con una máxima de 14 °C y una mínima de 8 °C (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) arrancó el jueves con el cielo cubierto y temperaturas que no superaron los 13 °C, con un periodo de lluvias por la tarde. El panorama en la región metropolitana contrasta con lo que ocurre en el norte del país, donde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene activa una alerta amarilla por tormentas sobre Corrientes, Chaco, Formosa, el norte de Santa Fe, el norte de Entre Ríos y el sudeste de Santiago del Estero.

Si bien la jornada había comenzado nublada en la Ciudad de Buenos Aires, parecía que la probabilidad de lluvia desaparecía con el correr de las horas. Pasado el mediodía, la situación cambió y temprano por la tarde comenzaron a caer las primeras gotas.

PUBLICIDAD

En un principio fue una llovizna leve, pero luego las precipitaciones fueron más intensas. Si bien para la noche frenó, aún queda probabilidad de lluvias hasta la madrugada del viernes, que rondan entre el 70% y el 10%, de acuerdo con los datos del SMN.

El inicio del invierno llevará frío al AMBA durante el fin de semana, con máximas de 15 °C y mínimas de entre 6 y 7 grados

Para el último día de la semana, el pronóstico nacional prevé que salga el sol, como un interregno entre las lluvias y la llegada del frío invernal. La máxima rondará los 14 °C por la tarde, mientras que la mínima descenderá hasta los 8 °C.

PUBLICIDAD

Para el fin de semana, con el comienzo del invierno el 21 de junio, los días empezarán a sentirse más frescos. Tanto sábado como domingo las máximas serán de 15 °C, con mínimas que oscilarán entre los 6 y 7 grados.

El comienzo de la semana, desde el lunes hasta el miércoles, los días correrán con la misma tendencia: máximas de entre 13 y 14 grados, con mínimas de 6 a 7 grados.

PUBLICIDAD

Cómo estará el tiempo en el resto del país el fin de semana

El nordeste del país puede registrar entre 30 y 70 milímetros de lluvia, con granizo y ráfagas de viento en las zonas más activas

La combinación de humedad muy elevada para la época con el avance de un frente genera núcleos convectivos capaces de descargar grandes volúmenes de agua en lapsos muy breves.

Según informó Meteored, los acumulados previstos para el nordeste del país se ubican entre 30 y 70 milímetros, con picos más altos sobre Corrientes, el este chaqueño y el norte de Formosa. A ese escenario se suman la caída ocasional de granizo y ráfagas de viento que acompañan los focos más activos.

PUBLICIDAD

Lejos del nordeste, el escenario cambia radicalmente. La cordillera tiene su propio capítulo este viernes y el fin de semana: nevadas que pueden acumular hasta 10 centímetros —y en algunos sectores bastante más— en el oeste de las provincias del NOA y Cuyo. A eso se agrega viento zonda en la alta montaña de Salta y Jujuy, otro factor que complejiza las condiciones en esa franja del país.

La Patagonia también suma nieve. De acuerdo con Meteored, los centros turísticos invernales del norte de la región solo podrán recibir precipitaciones blancas en las altas cumbres, mientras que en el centro y sur patagónico la nieve será más generosa. En el extremo austral, Tierra del Fuego y el sur de Santa Cruz quedarán bajo condiciones extremas, con vientos que pueden superar los 100 km/h.

PUBLICIDAD

Un frente de origen polar avanzará desde la Patagonia hacia el centro de Argentina y provocará heladas, nevadas en la cordillera y un descenso generalizado de las temperaturas

El viernes traerá un respiro breve. Las tormentas se desplazan hacia el norte de Corrientes, Misiones y el este de Formosa, donde comienzan a perder fuerza con el correr de las horas. El ingreso de un anticiclón —centro de altas presiones— devuelve el sol al centro del país, con rotación del viento al sudoeste y aire seco y más frío.

Y lo que viene no es menor. El sábado y el domingo, un nuevo frente de origen polar avanza desde la Patagonia hacia el centro de Argentina. Las temperaturas caen de forma generalizada, las heladas regresan al norte patagónico, La Pampa, y el sur del Litoral, y la cordillera vuelve a sumar nieve. El frío llega para quedarse justo cuando inicia la estación más fresca del año.

PUBLICIDAD