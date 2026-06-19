Un jugador de Uzbekistán golpeó a un camarógrafo en la derrota ante Colombia y lo remedió con un cálido gesto

Khusanov chocó contra el camarógrafo a los 33 minutos del primer tiempo, cuando intentó frenar un ataque de Colombia sobre la línea de banda

El defensor uzbeko Abdukodir Khusanov le envió una camiseta firmada con la inscripción “lo siento” al camarógrafo que resultó herido tras un choque accidental durante el partido entre Uzbekistán y Colombia, disputado el miércoles por el Grupo K del Mundial 2026. El gesto llegó después de que el operador de cámara requiriera atención médica y fuera trasladado al hospital, tras quedar tendido en el suelo a un costado de la cancha.

El incidente ocurrió a los 33 minutos del primer tiempo. Luis Díaz, delantero de Colombia, recibió el balón sobre la línea de banda izquierda y lo adelantó antes de que Khusanov llegara a disputarlo.

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El defensor, que venía desde el centro de la zaga, no pudo frenar el envión de la jugada: primero impactó contra Díaz con una patada y luego siguió de largo, ya fuera del campo, hasta chocar contra el camarógrafo que transmitía el partido. Ambos cayeron al suelo. Mientras Khusanov se incorporó de inmediato, el operador no pudo hacer lo mismo y debió recibir asistencia en el lugar.

El trabajador fue atendido por los servicios de emergencia en el lateral del campo y, minutos después, abandonó el estadio en ambulancia. Videos que circularon en redes sociales lo mostraron al salir del recinto con dificultades para caminar con normalidad.

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¡PERO CUIDADO CON LA CÁMARA!



Tremendo golpe de Khusanov, a Lucho Díaz... ¡Y AL CAMARÓGRAFO!



¿Era doble amarilla? #MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/ZOGlVnkxe6 — DSPORTSCo (@DSportsCO) June 18, 2026

El árbitro del partido, Anthony Taylor, sancionó tiro libre a favor de Colombia por la infracción sobre Díaz y amonestó a Khusanov. El defensor acumuló más faltas durante el encuentro, aunque ninguna que Taylor considerara merecedora de una segunda amonestación.

La Federación de Fútbol de Uzbekistán informó el jueves que representantes del organismo visitaron al camarógrafo en el hospital y le entregaron la camiseta firmada por Khusanov, quien también le deseó una pronta recuperación, según precisó la misma fuente.

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El partido terminó 3-1 a favor de Colombia, resultado que ubicó al equipo sudamericano como líder del Grupo K tras la primera fecha del torneo. Para Uzbekistán, fue además el debut en una Copa del Mundo, una instancia histórica para el fútbol del país asiático.

El seleccionado uzbeko llega al torneo bajo la dirección del italiano Fabio Cannavaro, campeón del mundo como jugador. Khusanov, de 22 años, es una de las piezas centrales del esquema defensivo del equipo.

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Quién es Abdukodir Khusanov

Uzbekistán debutó en el Mundial 2026 bajo la dirección de Fabio Cannavaro y cayó 3-1 ante Colombia en el Grupo K (REUTERS/Maxim Shemetov/File Photo)

Abdukodir Khusanov llegó al Manchester City el 20 de enero de 2025 y ese salto lo convirtió en una de las caras más visibles de la defensa de Uzbekistán antes del Mundial 2026, con exposición internacional y rodaje reciente en competiciones de máxima exigencia.

Su presente en Inglaterra se apoya en cifras concretas: jugó 21 partidos de Premier League en 2025, fue titular en 15 y sumó 1.432 minutos. A eso se agregan participaciones en la UEFA Champions League, la FA Cup, la EFL Cup y el Mundial de Clubes de la FIFA.

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Khusanov nació el 29 de febrero de 2004, tiene 22 años y su posición principal es la de defensa central. Después de su llegada al club inglés, Khusanov fue ganando presencia en la Premier League y en otros torneos del calendario europeo. Sus números de liga describen el tipo de trabajo que ofrece: registró 18 entradas, 71 despejes y dos tarjetas amarillas, con una calificación promedio de 6,7.

Khusanov también llega a la Copa del Mundo con antecedentes internacionales ligados a Uzbekistán. Registra participaciones en las Eliminatorias de la AFC para la Copa del Mundo, la Copa Asiática de la AFC 2024 y el Torneo Olímpico de Fútbol Masculino 2024, además de su vínculo con la selección de Uzbekistán Sub-23.

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En las eliminatorias de la AFC aparecen dos registros separados. Uno consigna ocho partidos, ocho titularidades y 720 minutos; el otro, seis partidos, cuatro titularidades y 403 minutos.