Yazmín Jaureguy contó intimidades de su relación con el Colo Barco: de la romántica primera cita al “mundo solitario” del fútbol

Yazmín Jauregui y Valentín Barco están en pareja desde hace tres años

Valentín Barco atraviesa su primer Mundial como parte de la selección argentina y lo hace acompañado por su pequeña hija y su pareja, Yazmín Jaureguy.

Recientemente, la modelo brindó una entrevista en la que contó detalles sobre la relación con el mediocampista. Reveló cómo fue el comienzo de su historia juntos, la primera cita y el proceso de dejar su vida en Buenos Aires para acompañarlo en su carrera por Europa.

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“No sabía quién era el Colo”, reconoció sobre el primer encuentro con el volante de la Scaloneta, en una reunión de amigos en 2023. “Me invitaron a una juntada, él tenía otros amigos, pero teníamos amigos en común. Y fui y estaba él”. La modelo recuerda que, mientras los amigos de Barco vestían ropa elegante, él optó por jogging, ojotas y medias. “Esa fue mi primera impresión. Dije: ‘¿Y este chico? ¿Qué onda?’”, contó a la revista GENTE.

Después de ese encuentro, apenas cruzaron palabras. “Me fui con mis amigas a bailar y nada, pero después me escribió”, relató. El contacto continuó por redes sociales. “Me escribió por Instagram y ahí empezamos a charlar. Entonces yo empecé a ver el perfil, quién era y demás. Y bueno, obviamente, me di cuenta de que jugaba en Boca”.

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El futbolista y la modelo se conocieron a través de amigos en común

Sobre la primera cita, Yazmín explicó que no podía ser en algún lugar público debido a la notoriedad del Colo. “Como ya era tan conocido en ese momento no podíamos ir a un restaurante como cualquier persona normal. Entonces, Valentín eligió armar todo en un departamento: sushi, velas, música, ambientar todo como si fuese un restaurante pero dentro de un departamento”.

El vínculo avanzó rápido y, a los dos meses, decidieron convivir en un departamento en Buenos Aires. La relación se afianzaba hasta que unos pocos meses después llegó la propuesta de Brighton para jugar en la Premier League. “Nos fuimos a vivir a Inglaterra conociéndonos muy poco. Eso también fue un paso muy grande”, remarcó la mujer.

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Aquella decisión implicó un cambio total para ella: “Yo tuve que dejar todo. En ese momento estaba por abrir un salón de té. Ya había comprado todo, tenía el local, las máquinas, todo. Mi cabeza estaba puesta ahí y en paralelo trabajaba como modelo y con marcas y demás”.

La pareja tiene una pequeña hija

La estadía en tierras inglesas fue corta. Tras un semestre poco fructífero, siguió un breve paso por Sevilla hasta que, en febrero de 2025, la pareja se instaló en la ciudad francesa de Estrasburgo, donde tuvo a su hija.

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Respecto de la convivencia en el extranjero, la modelo contó que “la llegada de nuestra hija modificó mucho la dinámica familiar en general. Pero bueno, hacemos lo que podemos con lo que tenemos. No es sencillo, pero ella vino a cambiar también nuestras vidas y nuestro día a día tan solitario”.

Y continuó: "Es muy difícil vivir afuera. Hoy, teniendo a Gemma, sin una red de contención, por ejemplo, es difícil. En su momento nosotros dos solos era un poco más sencillo porque agarrábamos una mochila e íbamos a cualquier lado o yo lo acompañaba en todos los partidos. Me tomaba un micro y lo acompañaba. Hoy es todo un poco más difícil".

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Yazmín Jauregui, tapa de la revista Gente

En la misma línea, también subrayó la importancia de otras parejas de futbolistas. “Es un mundo muy solitario, no es tan la vidriera que se muestra en Instagram. Entonces entre nosotras 100% nos apoyamos. Yo siempre lo cuento que Valentina (Cervantes, esposa de Enzo Fernández) para mí es lo mejor que me ha pasado porque yo he llegado a Inglaterra con una mano atrás y otra adelante y ella me abrió las puertas de su casa, como si fuese una amiga de toda la vida. Hoy en día en la Selección también me dice ‘lo que necesites, consultame, preguntame’. Eso se agradece un montón".

Por último, sobre Barco como padre, Yazmín aseguró: “Es increíble. Es un padrazo. Está en todos los detalles. Siempre quiere llegar a la noche. Durante el día entrena mucho, se va temprano, vuelve muy tarde, como a las 6 de la tarde generalmente, y cuando llega está esperando a que se haga el baño de ella, acostarla, dormirla, leerle un libro. Es muy presente en ese sentido”.

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