Barby Franco compartió su visita al médico junto a su hija Sarah Burlando: “La emoción que tuvo”

Barby Franco llevó a Sarah Burlando a un chequeo médico de rutina y la nena reconoció a dos de los doctores que aparecen en los videos de su nacimiento (Video: Instagram)

Barby Franco llevó a su hija Sarah Burlando a un chequeo médico de rutina y lo que podría haber sido una visita más terminó en un momento que la modelo no dudó en compartir con sus seguidores. la niña reconoció en persona a los médicos que aparecen en los videos de su propio nacimiento, los mismos que ella mira una y otra vez en casa, y la reacción de la nena dejó a su mamá sin palabras. “Ay, cuando lo vio, la emoción que tuvo. No entienden la emoción”, contó la creadora de contenido en sus historias de Instagram.

La visita tenía un motivo concreto. La influencer padece miomas uterinos (que son tumores benignos y no cancerosos que crecen en la pared muscular del útero, frecuentes en mujeres en edad reproductiva) y los controla periódicamente. “Yo en su momento tenía unos miomas muy gigantes y me los tengo que chequear cada seis meses o un año”, explicó en el video que publicó en sus redes. Para ese chequeo, fue al consultorio del doctor Jorge Hamer y del doctor Ignacio Pérez Tomasone, los mismos especialistas que la acompañaron durante su embarazo y el nacimiento de la pequeña.

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Barby Franco contó en Instagram que Sarah Burlando se emocionó al ver en persona a los médicos que mira una y otra vez en los registros de su parto

Lo que no esperaba era la reacción de Sarah. La nena tiene una relación particular con los registros de su propio nacimiento: le encanta verlos. Videos del parto, fotos del primer día, ecografías, imágenes de la cesárea. Todo eso forma parte de su universo cotidiano, algo que Franco describió con naturalidad: “A ella le encanta ver sus videos de parto, cuando nació. Le encanta ver su cesárea, lo ve de forma re natural. Le encanta ver las fotos de cuando nació. Le gusta todo. Le encanta ver las ecos, todo”.

Entonces, cuando Sarah entró al consultorio y vio al doctor Tomasone (a quien reconoce de esos videos que mira en casa) la reacción fue inmediata. “Lo volvió a ver a Nachito Tomasone, que ella siempre lo ve en sus videos”, contó la madre. Y agregó que también estaba presente el doctor Hamer, quien la atendía incluso antes del embarazo: “El doctor Hamer, que también me hacía las ecos cuando yo era bebé”.

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La visita al consultorio tuvo como motivo el control de los miomas uterinos que Barby Franco se chequea cada seis meses o un año

La foto que acompañó las historias lo muestra todo. La influencer aparece en el centro del consultorio con Sarah en brazos (la nena con un chupete, vestida con un buzo rosado y un pantalón marrón claro y apoyada sobre el hombro de su mamá) flanqueada por los dos médicos. Tomasone, de camisa blanca, a su izquierda; Hamer, de camisa negra, a su derecha. Los cuatro sonríen. Al fondo, el equipo de ecografía. Franco etiquetó a ambos con una palabra: “Gracias”.

En otra imagen de la misma visita, los dos doctores aparecen frente a una pantalla grande con las imágenes del estudio, señalando los resultados. La leyenda que eligió Barby para esa postal fue directa: “Chequeando mis miomas. Gran profesionales”.

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Barby Franco explicó que sus miomas uterinos fueron de gran tamaño y que por eso mantiene un seguimiento médico periódico

Los miomas son una condición que Franco lleva con seguimiento médico desde hace tiempo. Aunque benignos, en su caso fueron de gran tamaño, lo que requiere controles regulares para monitorear su evolución. No trascendió el resultado del chequeo de esta visita.

Sarah Burlando, hija de Barby Franco y Fernando Burlando, nació en 2022 y desde entonces ocupa un lugar central en las redes de su mamá. La modelo suele compartir momentos cotidianos de la crianza con sus seguidores, y este episodio en el consultorio médico se sumó a esa serie de postales familiares que la tienen como protagonista. La nena, que todavía no tiene edad para entender del todo qué significan esas imágenes que mira en pantalla, sí reconoció a las personas que aparecen en ellas. Y eso, para Barby, fue suficiente para contarlo.

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