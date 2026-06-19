Donald Trump aseguró que Estados Unidos espera un “alto el fuego total en todos los frentes”

Donald Trump. REUTERS/Eric Lee

Donald Trump instó a los países de Oriente Medio a respaldar las negociaciones de paz tras firmar un memorando de entendimiento con Irán, al tiempo que negó que Washington vaya a desembolsar USD 300.000 millones al régimen de Teherán, calificando esa versión de “propaganda demócrata”.

“Estados Unidos está comprometido con la paz y alentamos a todos en la región de Oriente Medio a mantener su compromiso para que nuestras negociaciones se desarrollen de manera satisfactoria”, escribió el presidente en Truth Social, un día después de rubricar el acuerdo preliminar en el Palacio de Versalles, Francia.

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El memorando contempla una tregua de 60 días como plazo para negociar un acuerdo definitivo que incluya la cuestión nuclear iraní, la reapertura sin restricciones del estrecho de Ormuz y la creación de un fondo de reconstrucción dotado de USD 300.000 millones

Trump expresó su expectativa de un “alto el fuego total en todos los frentes, incluyendo en Líbano”, pese a la postura contraria del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, quien reafirmó este jueves que las tropas de Israel permanecerán en el sur del país el tiempo “que sea necesario”. Washington no ha exigido de forma pública ni explícita la retirada israelí del sur del Líbano, aunque el memorando declara el fin permanente de las operaciones militares en ese territorio. Israel ha sostenido que no está sujeto a sus términos.

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Ante las críticas surgidas en torno al plan de inversiones, Trump descartó en un segundo mensaje que su país vaya a efectuar pago alguno a Teherán. “No existe ningún pago de 300 mil millones de dólares a Irán por parte de Estados Unidos. ¡Eso es noticia falsa!”, publicó en Truth Social, añadiendo que “lo único que le importa a Estados Unidos es el éxito, la bajada del precio del petróleo y la victoria”.

El presidente estadounidense Donald Trump recibe una visita guiada al Palacio de Versalles del presidente francés Emmanuel Macron antes de una cena, Francia, 17 de junio de 2026. Anna Moneymaker/vía REUTERS

Según fuentes estadounidenses, esos recursos serían aportados por países de Oriente Medio; el papel de Washington se limitaría a relajar sanciones para facilitar las transferencias económicas necesarias. El acuerdo también prevé la liberación de USD 24.000 millones en fondos iraníes congelados por sanciones previas.

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Por otro lado, Trump respondió el jueves a las críticas de quienes argumentan que debería haber adoptado una postura más dura contra Irán.

En una aparición en el programa The Axios Show, Trump declaró: “La única forma de endurecer la situación es permanecer allí dos o tres semanas más y seguir bombardeándolos sin piedad. ¿Verdad? ¿Pero qué conseguiríamos con eso? El estrecho de Ormuz permanecería cerrado".

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El presidente añadió: “No tendríamos petróleo durante meses. Mientras se sigan lanzando bombas, ese estrecho se cerrará automáticamente». También advirtió que esto «podría provocar una depresión mundial".

El texto del memorando establece “la terminación inmediata y permanente de las operaciones militares en todos los frentes, incluyendo el Líbano”, así como la garantía de “la integridad territorial y la soberanía” de ese país. Israel declaró este jueves que no prevé retirarse por completo del sur del Líbano.

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Una captura de pantalla muestra al presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, sosteniendo un memorándum firmado con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Teherán, Irán, el 18 de junio de 2026. (vía WANA/Reuters)

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Ismail Bagaei, calificó esa postura como una violación del memorando que podría dejarlo sin efecto.

Por su parte, el vicepresidente JD Vance compareció en rueda de prensa para defender el pacto, cuestionado por el ala dura del Partido Republicano. “La única manera en que los iraníes obtendrían cualquiera de esos recursos —ni un solo centavo, por cierto, proveniente de Estados Unidos bajo ninguna circunstancia— es si cumplen plenamente y cambian su comportamiento”, afirmó Vance, quien añadió que los beneficios económicos quedan condicionados al cumplimiento íntegro de los términos pactados.

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Vance también advirtió a Israel que debe “respetar” el proceso de paz con Irán y no atacar a su “único aliado poderoso”, tras la firma del memorando de entendimiento entre Washington y Teherán que abre el plazo para negociar un acuerdo nuclear definitivo.