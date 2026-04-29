El descargo de Adorni en el Congreso: qué dijo sobre su patrimonio, los viajes al exterior y los contratos con Grandio

Adorni habló sobre los viajes y su patrimonio

El jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni, se presentó este miércoles ante la Cámara de Diputados para rendir su informe de gestión y dedicó un tramo de su exposición a responder las denuncias que pesan sobre él, antes de que comenzara el turno de preguntas de la oposición. Con Javier Milei presente en uno de los palcos del recinto, Adorni afirmó que no cometió ningún delito y que lo probará ante la Justicia.

El funcionario abordó primero el episodio del viaje oficial del 6 de marzo de 2026 a Miami y Nueva York, en el que viajó su esposa como parte de la comitiva presidencial. Según expuso, tanto el Ministerio Público Fiscal como el Poder Judicial ya se expidieron sobre ese punto y concluyeron que no existió delito ni irregularidad. La fiscal interviniente requirió el archivo de la causa y el juez federal hizo lugar a ese pedido. "La misión fue debidamente autorizada y no hubo delito“, afirmó Adorni ante los legisladores.

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El jefe de Gabinete precisó que su esposa viajó como invitada únicamente en el vuelo de salida del país y regresó en un vuelo comercial el 15 de marzo de 2026. Aclaró que la comitiva oficial fue aprobada conforme al Decreto 713/16 y que, por tratarse de un vuelo presidencial, no quedaba alcanzada por la Decisión Administrativa 9/2026. Formó parte de esa comitiva junto al presidente Milei, al canciller y a la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei. El propósito del viaje fue la participación del mandatario en la cumbre “Escudos de las Américas” y el discurso inaugural de la Argentina Week 2026.

Manuel Adorni, este mediodía en el Congreso

Adorni señaló que el Estado Nacional no registra ningún pago por sus viajes personales y que todos esos desplazamientos correspondieron a vacaciones privadas, costeadas por él mismo. "Las manifestaciones relativas al costeo por terceros de los viajes son tendenciosas y falsas“, sostuvo, y agregó que pretenden dar por probada mediáticamente una hipótesis incorrecta. Indicó que cumplió con las obligaciones previstas en la Ley de Ética Pública, que acompañó todas las declaraciones juradas requeridas por la normativa y que el plazo para presentar la última declaración aún no venció.

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Sobre el componente reservado de esas declaraciones, el funcionario explicó que los bienes de su grupo familiar constan en el Anexo Reservado del Formulario 1246 ante la Oficina Anticorrupción y que esa información fue puesta a disposición de la Justicia ante el primer requerimiento judicial. Instó a los legisladores a no exigir que ningún miembro del Poder Ejecutivo Nacional se arrogue el conocimiento de causas en trámite: “Serán los jueces, y solo ellos, quienes deberán resolver las denuncias formuladas”.

En cuanto a los señalamientos por presuntos conflictos de interés, Adorni negó haber coordinado la aprobación de contrataciones en favor de terceros con vínculos previos. Afirmó que no existe contrato alguno entre la TV Pública y el periodista Marcelo Grandío y que no participó en ningún expediente administrativo que lo involucre a él ni a Imhouse SA. Agregó que no existen ni existieron contratos entre el Estado Nacional y su cónyuge, ni directa ni indirectamente, y que la Oficina Anticorrupción registra su declaración jurada de actividades anteriores y posteriores al ejercicio de la función pública sin que conste ninguno de los vínculos que se le atribuyen.

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Al cierre de ese bloque, Adorni reconoció haber pedido disculpas a los argentinos por considerar que su conducta debe ser siempre transparente, pero señaló que esas disculpas fueron utilizadas por algunos legisladores como herramienta política. Contrastó la situación con la de gobiernos anteriores y sostuvo que el actual es el primero en colaborar de forma inmediata ante denuncias contra sus propios funcionarios.

Antes de concluir su exposición, Adorni agradeció la presencia de Milei en el recinto y le expresó su reconocimiento por haberle dado “el honor de ser su Jefe de Gabinete de Ministros”. También agradeció a Karina Milei, a los ministros y al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. “Acá estoy, cumpliendo con la Constitución Nacional y mostrando el resultado de nuestro trabajo", dijo ante los legisladores que, según él, preguntaron en las últimas semanas por su paradero.

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