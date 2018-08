Y empezaron a cantar: "Tú, no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededoooor…", entonó primero el economista. Daniela se sumó con la segunda parte del exitoso single de la fallecida cantante tropical. "Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yooooo. Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marchar, tú me das amoooor". Sin desafinar pero repitiendo la misma frase, Daniela y Javier siguieron con el tema siempre mirándose a los ojos, como dos enamorados. Y recibiendo los aplausos y la ovación de todos los presentes en el estudio.