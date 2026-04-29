¿Qué es el duelo invisible? La pérdida que no alcanza reconocimiento social

Las personas pasan por diversos duelos a lo largo de su vida. (Freepik)

El duelo es un proceso que experimentan las personas tras una pérdida significativa. De acuerdo con la doctora Mariana Rodríguez Lugo, experta en psiquiatría y salud mental de la Facultad de Medicina de la UNAM, se trata de una experiencia natural que abarca manifestaciones físicas, emocionales, conductuales y espirituales, y cuya expresión varía entre individuos.

Este padecimiento suele asociarse a la muerte de un ser querido, y para ello existen rituales y permisos laborales o escolares que permiten acompañar a los dolientes.

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Sin embargo, la tristeza puede surgir por una variedad de razones: desde la pérdida de empleo, el cambio de residencia, una ruptura amorosa, la muerte de una mascota, un diagnóstico de salud adverso, experiencias de aborto, el final de una amistad o el llamado “síndrome de nido vacío” en los padres.

Duelos invisibles: el dolor que no se ve

El concepto de duelo invisible se refiere a aquellas pérdidas que no cuentan con reconocimiento o validación social. La especialista lo define como la experiencia en la que “no hay un ritual que ayude a acompañar esos momentos”, lo que deja a la persona sin un espacio para expresar este sentimiento.

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En estos casos, la ausencia de apoyo puede dificultar la elaboración del proceso. Las personas que atraviesan duelos no reconocidos suelen vivirlo en secreto. Por ejemplo, quienes pierden a un amante cuya relación era desconocida, o quienes pasan por un aborto y prefieren no compartirlo.

Derivado de esto, se advierte en el texto que la sociedad tiende a jerarquizar el sufrimiento, determinando qué pérdidas merecen consuelo y cuáles quedan relegadas al silencio.

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Esto provoca que los afectados se aíslen, ya sea por decisión propia o por falta de comprensión. Comentarios como “al menos no estabas casada” o “viene algo mejor para ti” pueden resultar invalidantes.

Duelos invisibles: el dolor no reconocido que impacta la salud mental. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Reacciones frente a las pérdidas: entender lo que sucede

El dolor por la pérdida se manifiesta en diversas áreas del ser humano. No solo afecta la esfera emocional, sino que también se refleja en el cuerpo, los pensamientos y las conductas cotidianas. Toda ausencia significativa tendrá un impacto, validado o no por el entorno, y es imposible evitarlo.

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Las principales respuestas ante un duelo son:

Emocionales: Tristeza, ira, culpa, ansiedad, sensación de soledad o incluso alivio.

Físicas: Alteraciones en el sueño, modificaciones en el apetito, fatiga persistente y dolores musculares.

Cognitivas: Confusión, problemas para concentrarse y pensamientos reiterativos sobre lo perdido.

La especialista señala que cualquier aflicción puede complicarse, pero los que son invisibles presentan riesgos adicionales por la falta de validación.

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El proceso no tiene un tiempo fijo, aunque se espera que, con el paso de los años, la adaptación a la nueva realidad sea paulatina. Cuando esto no ocurre, puede surgir una desadaptación en las áreas más valiosas de la vida, y el malestar podría evolucionar hacia trastornos como depresión o ansiedad, requiriendo atención clínica.

La doctora Rodríguez Lugo sugiere que quienes atraviesan duelos invisibles aprendan a identificar y nombrar sus emociones, preguntándose el sentido de cada una en el proceso. Además, destaca que el apoyo social resulta fundamental para normalizar la experiencia y obtener el acompañamiento necesario.

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