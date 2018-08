—Yo creo que diciéndote que cuando viene el Fondo Monetario Internacional, pone las condiciones y toma soberanía del Estado, y el presidente pasa a no tener poder porque hay un poder que está sobre él, que le pone las condiciones, si te digo la Patria está en peligro no estoy hablándole a un sector que puede llegar a votar a Cristina. Si no volvemos a la antinomia, volvemos a peronismo-antiperonismo, K no K. Lo que estoy es invitando, porque a mí, la verdad, hablarle a los propios no me interesa. A mí lo que me interesa es poder decirle a ese otro que cuando lo votó a Macri pertenecía a una clase social que iba a ser engañada, que lo que le estaba diciendo no era verdad, que no le iba a dejar el Fútbol Para Todos y que si quería ver el partido de fútbol iba a tener que pagar, que no era verdad que el de clase media no iba a pagar más Ganancias, que no era verdad la cantidad de mentiras que se dijeron en cuanto los subsidios. Yo a uno que ha sido estafado lo tengo que abrazar, por eso en el discurso del 9 de julio dije: "Esto fue una estafa electoral". No le puedo decir al que fue estafado "Yo te avisé" porque no lo puede ver. Al que fue estafado lo tengo que abrazar y decir: "No lo sabías, pero bueno, vamos, ya está, qué vas a hacer, tal vez no lo viste, no estabas interesado…".