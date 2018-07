—En mi debut teatral. Esa fue la mejor y la peor al mismo tiempo porque reemplazaba a un actor en una obra que era mi sueño. En el estreno, habíamos tenido poco tiempo para ensayar, y salí con el pantalón, fui al baño y me subí el cierre, se rompió el cierre, quedó abierto, me fueron a buscar un alfiler de gancho rápido y con la música ya sonando en la obra que además era una obra alucinante, funcionaba como un relojito. Salí y me temblaba la cabeza. Tenía que hacer unas jugadas de ajedrez con mi partenaire, que era mi maestro, y mi personaje coqueteaba con este hombre y con su madre. Yo movía las piezas con mucha soltura y destreza y de los nervios tiré todas las fichas de ajedrez al piso en una obra que no admitía eso. Ahí mi compañero partenaire, mi maestro, empezó a temblar, y yo sentía que me temblaba la cabeza y que se veía y no podía pararlo. Después me dijeron, que no se notaba pero la pasé realmente muy mal.