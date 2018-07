Y la gente que lo sigue no solo son las personas que fueron fanáticas alguna vez, de Sui Géneris, sino que tiene público de todas las edades, entre ellos, mucha gente joven: "Hay algunos que vienen con los padres, y otros solos. Algunos vienen al camarín y me cantan un tango. Yo creo que algunos crecieron con Sui Géneris y otros que pegaron onda con mi música", aseguró el cantante.



La entrevistadora, a su vez, le dijo que se había quedado sorprendida por la cantidad de gente joven que había concurrido a sus recitales, a lo que Charly García bromeó: "Me aseguré al público millennial".



Con un Charly característico, con sus famosos bigotes y sus anteojos, se mostró contento por el momento actual que le toca vivir y los shows que brinda: "Para mi tocar no es un trabajo, es una comunión entre el que me vino a ver y yo, y eso lo hago con mucha conciencia. Voy, ensayo y pruebo cosas nuevas", aseguró.