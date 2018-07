—Sí, sí, me lo pregunto. Te ponés en esas situaciones, por segundos. Después salís, porque no me tengo que confundir; esto es una ficción. Yo como actor no me meto en el personaje y me dejo llevar. La idea es que parezca eso. Pero mi actor está siempre ahí, pendiente, al servicio del personaje. Porque si no no se puede controlar. Hay actores que dicen: "Me dejé llevar y no sé qué hice". No, no, yo estoy pendiente ahí. En mi caso, el actor está ahí.