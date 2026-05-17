José Díaz “Cachito”, el cantaor que colaboró con Juan Gabriel, presenta “Tercio”, su nuevo proyecto flamenco

El artista español apuesta por un espectáculo que busca preservar la esencia más pura y tradicional del flamenco

El cantaor español José Díaz “Cachito”, una de las voces más reconocidas del flamenco contemporáneo, inicia una nueva etapa artística con el lanzamiento de “Tercio”, un proyecto que apuesta por mantener viva la raíz más auténtica y visceral de este género musical.

Con más de tres décadas de trayectoria sobre los escenarios, el artista nacido en Barcelona ha construido una carrera marcada por el respeto a la tradición flamenca, la exploración artística y colaboraciones internacionales que lo han llevado a presentarse en algunos de los recintos más importantes del mundo.

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Entre esos momentos destaca su participación junto al cantante mexicano Juan Gabriel en 2015, cuando ambos interpretaron una versión flamenca del tema “Déjame”, una colaboración que mostró la capacidad del flamenco para dialogar con otros estilos musicales sin perder su esencia.

Un legado familiar ligado al flamenco

José Díaz “Cachito” creció rodeado de música. Hijo del cantaor flamenco Mario Díaz, desde la infancia convivió con guitarras, palmas y compases que moldearon su formación artística de manera natural.

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A los 11 años subió por primera vez a un escenario junto a su padre, iniciando así un camino que con el paso del tiempo lo convertiría en una figura consolidada dentro del flamenco internacional.

El propio artista ha señalado que su aprendizaje no ocurrió en academias o conservatorios, sino directamente sobre los escenarios, observando y absorbiendo la tradición oral que históricamente ha dado vida al flamenco.

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Esa formación le permitió desarrollar un estilo profundamente ligado a la raíz del género, pero al mismo tiempo abierto a nuevas experiencias musicales y escénicas.

De Bellas Artes al Lincoln Center

A lo largo de su carrera, José Díaz ha participado en importantes escenarios internacionales como el Lincoln Center, el Palacio de Bellas Artes, el Auditorio Nacional, el Teatro Semperoper de Dresde, Alemania, y el Teatro Calderón de Madrid.

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También ha formado parte de festivales como el Festival Internacional Cervantino, el Festival Ibérica Contemporánea, el Festival Internacional de Flamenco de Vancouver y el Festival Internacional Santa Lucía de Monterrey.

Su versatilidad artística le ha permitido colaborar con figuras relevantes del flamenco contemporáneo como Antonio Canales, La Lupi, Alfonso Losa, Pedro Córdoba, María Juncal y José Maya, además de participar en proyectos vinculados con la ópera y propuestas de fusión musical.

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“Tercio”, un proyecto que busca honrar la esencia del flamenco

Ahora, José Díaz prepara el estreno de “Tercio”, un proyecto desarrollado junto al guitarrista Ricardo Sánchez y el percusionista Diego Álvarez “El Negro”, cuyo lanzamiento está previsto para finales de este año.

Más que un espectáculo convencional, la propuesta nace como una declaración artística enfocada en preservar la autenticidad del flamenco en un contexto donde los géneros musicales evolucionan constantemente.

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De acuerdo con el cantaor, el objetivo no es reinventar el flamenco, sino rendir homenaje a una tradición que representa una manera de sentir y contar la vida.

El proyecto contempla presentaciones en distintos festivales internacionales y la posibilidad de grabar un álbum en vivo. Paralelamente, el artista también trabaja en un nuevo disco de estudio junto a Diego Álvarez, una producción que reunirá a diversos guitarristas flamencos para explorar los distintos estilos de acompañamiento dentro del género.

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Con “Tercio”, José Díaz “Cachito” reafirma su compromiso con un flamenco profundo, vivo y universal, capaz de conectar con nuevas generaciones sin desprenderse de la esencia que le dio origen.