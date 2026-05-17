Colombia

Expresidente del Congreso se despachó contra Iván Cepeda y lo involucró con estructuras armadas: “Hay cercanías imposibles de ocultar”

Ernesto Macías, que presidió el órgano legislativo entre 2018 y 2019, insistió en sus señalamientos a través de una columna de opinión, en la que abordó, en extenso, supuesta complicidad del candidato con actores ilegales; pese a que el implicado ha negado cualquier vínculo de este tipo

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Ernesto Macias cuestionó fuertemente la candidatura de Iván Cepeda, señalando que su propuesta no ofrece futuro para Colombia - crédito @CeDemocratico/X - Iván Cepeda/Facebook
Ernesto Macias insistió en relacionar al candidato oficialista a la presidencia Iván Cepeda a alianzas que, a su juicio, serían condenables - crédito @CeDemocratico/X - Iván Cepeda/Facebook

El excongresista Ernesto Macías acusó al candidato presidencial Iván Cepeda de gozar del apoyo de sectores ilegales y de mantener vínculos con estructuras narcoterroristas; a 14 días de que se lleve a cabo la primera vuelta presidencial y en medio de versiones que indicarían que miembros de las disidencias de las Farc estarían presionando a los ciudadanos para que voten por el candidato oficialista.

Macías, en su columna dominical del 17 de mayo en La Nación de Neiva, cimentó su denuncia en la circulación de un audio en el que un supuesto cabecilla disidente de las Farc, que se identificaba como alias Rogelio Benavides, indicaba su respaldo explícito a Cepeda y amenazaba a las comunidades de Meta y Caquetá si no obtenía la victoria en las próximas elecciones, a disputarse el 31 de mayo.

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Macías calificó como una "distracción injustificada" el protagonismo del presidente en temas internacionales frente a los problemas internos - crédito @CeDemocratico/X
Ernesto Macías estaría apoyando la candidatura de Abelardo de la Espriella a la presidencia- crédito @CeDemocratico/X

Pese a que organismos de inteligencia oficial indicaron que el audio fue un montaje y que quien lo grabó es un recluso de la cárcel de Picaleña de Ibagué, identificado como alias Sergio, los dardos de Macías no cesaron. “Durante años, el hoy candidato ha sido cuestionado por su cercanía con estructuras narcoterroristas, especialmente las Farc, bajo el argumento de ‘gestiones de paz’”, señaló Macías.

Lo anterior, en lo que sería, según él, la relación histórica entre Cepeda y exjefes guerrilleros como “Iván Márquez”, del que no se conoce su paradero, y “Jesús Santrich”, cuya muerte se reportó el 17 de mayo de 2021 en Venezuela. Así lo reflejó en el mencionado escrito, titulado ‘El compañero Cepeda’, haciendo énfasis en lo que se escuchó en el referido audio, que causó la molestia del candidato progresista.

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La grabación sobre el supuesto apoyo a Iván Cepeda desestimada por las autoridades

Las investigaciones adelantadas por la Policía Nacional permitieron establecer que la grabación que originó la controversia era parte de una extorsión. Durante el allanamiento a la celda del presunto responsable, conocido como Sergio, las autoridades incautaron un teléfono celular y listas de víctimas. El hecho fue catalogado por Cepeda como “campaña sucia”, destinado a influir en el proceso electoral.

El candidato Iván Cepeda se refirió al audio en el que se expone un apoyo a su candidatura. Se dijo que correspondería a un disidente de las Farc, pero se trata de un extorsionista - crédito Iván Cepeda Castro/YouTube

Pese a ello, Macías insistió en que hay palabras que no solo describen afinidades, sino que también “revelan cercanías imposibles de ocultar”. Las expresiones atribuidas por Macías al audio, en el que presuntamente un jefe disidente afirmaba “Ojalá gane el compañero Cepeda... porque ahí sí los vamos a apretar otros cuatro años”, sirvieron al excongresista para argumentar la supuesta complicidad.

Y agregó que “Petro ha actuado sin límites para favorecer a Cepeda; es su agitador electoral”, por lo que relacionó este episodio a lo que, desde su análisis, son años de cuestionamientos por las relaciones del candidato con exmiembros de la antigua guerrilla. De hecho, remarcó que la expresión ‘el compañero Cepeda’ terminó adquiriendo desde su óptica, “una dimensión más inquietante”.

En medio de esta fuerte controversia, Cepeda repudió las amenazas contenidas en la grabación y denunció de manera pública el montaje como parte de un intento de desprestigiar su campaña presidencial. “Cada uno fue elevando el tono de la mentira y contextualizándola con fines electorales. La exigencia de rectificación también va extendida a los medios de comunicación”, dijo.

El jefe de la cartera de Defensa afirmó que se mantiene abierta la investigación que busca dar con la captura de los criminales que estarían detrás del envío del supuesto audio - créditos Catalina Olaya/Colprensa | Captura de pantalla Fuerzas Militares
El jefe de la cartera de Defensa afirmó que se mantiene abierta la investigación que busca dar con la captura de los criminales que estarían detrás del envío del supuesto audio - créditos Catalina Olaya/Colprensa - Fuerzas Militares

Es válido destacar que las dudas iniciales sobre la autenticidad del audio motivaron la intervención oficial del ministro de Defensa Pedro Sánchez, que aseguró en Neiva que la investigación preliminar señalaba al extorsionista mencionado como responsable de la grabación. Del mismo modo, el presidente Gustavo Petro fue explícito en señalar que cualquier tipo de presión armada a la población es delito.

“Este tipo de audios buscaron intimidar a sectores productivos del Huila. El 28 de abril se realizó una diligencia de allanamiento en el patio 10 en contra de alias ‘Sergio’. Este sujeto ha buscado suplantar a grupos armados organizados señalando ser cabecilla de frente, pero no tiene ninguna relación con las estructuras criminales de alias ‘Calarcá’, indicó el director de la Policía, general William Rincón.

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