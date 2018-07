El último capítulo de la serie muestra a Luis Miguel recibiendo el informe del Mossad (la Agencia de inteligencia israelí), en el que le dicen supuestamente qué habría sucedido con su madre. Como el cantante no abre el sobre, los televidentes no se enteran qué sucedió. Sin embargo hasta el más desinformado sabe que, hasta el momento, y a 32 años de su desaparición, aún no hay novedades de Marcela. Un tema menos. salvo que sigan mostrando cómo el artista siguió buscándola o cuántas veces recibió información falsa sobre su paradero. Quienes leen las notas de Teleshow sobre la vida y la serie de Luis Miguel, recordarán lo qué contó Polo Martínez, uno de los mejores amigos del cantante, sobre lo que dijo Luismi cuando recibió el informe sobre su mamá. (Si no la leíste podés hacerlo acá)