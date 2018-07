"Yo no puedo decir nada. Sé que fue a buscar a su hijo Sergio y que luego se iba a encontrar con el papá. Pasó un tiempo, y no hablamos más. Cuando algunos parientes dicen que Luis no la buscó, no es así: la buscó por todos lados. Lo dije mucho tiempo antes de que salga la serie: Luis Miguel había ido a los servicios de inteligencia judíos. Y cuando esa gente le dio un informe, me dijo: "Que Dios la tenga en la gloria". Así que algo le comentaron muy fuerte, porque él estaba convencido de eso", expresó al ser consultado sobre qué creía él que había pasado con ella.